"Плакав, як дурний". Як український блогер із простого сільського хлопця перетворився на мільйонера
Відомий український блогер з Івано-Франківська Дмитро Варварук розповів, скільки заробляє щомісяця. Він зізнався, що його сторінка в Instagram приносить йому величезний дохід.
Про це він розповів в програмі ЖВЛ.
Скільки заробляє
Зараз реклама у Варварука в соцмережі коштує 110 тисяч гривень. Саме завдяки рекламодавцям щомісячний заробіток блогера становить мільйон гривень. Така сума дозволяє Дмитру скуповувати нерухомість і автомобілі.
Він вже придбав будинок за 300 тисяч доларів, ще за 100 тисяч доларів квартиру. Машина йому обійшлася в 60-70 тисяч доларів.
Варто відзначити, що незважаючи на комплекси, які були у Дмитра в дитинстві, він став дуже популярним блогером. У соцмережах за ним стежать понад мільйон людей.
Дмитро Варварук (скриншот)
Яким було дитинство
Батьки Дмитра до 6 років регулярно їздили за кордон на заробітки. Тоді його разом із сестрою фактично виховувала бабуся.
Бабуся Оксана Варварук (скриншот)
За словами блогера, тривала розлука з батьками давалася в знаки.
"Прокидаюся зранку і бачу якусь жінку білу і починаю плакати. А я не розумію чому я плачу. А то виявляється була моя мама. Я забув її! Я плакав, як дурний", - розповів ін.
Також блогер зізнався, що йому і не бракувало батьківської уваги навіть коли мама з татом остаточно повернулись з-за кордону.
"Я біжу до сусіда навпроти і бачу він зі своїм татом грається, веселяться один з одним. Ну тобто в них відносини теплі, а в мене суто якась комерція, чи що. Повертаюся назад і думаю як заробити гроші, щоб знайти з ним спільну мову", - додав Варварук.
Дмитро Варварук з мамою та татом (скриншот)
Тому ще підлітком Дмитро вирішив "взятись" за всілякі інтернет-заробітки. До того ж він соромився оголюватись перед однолітка, адже мав деформацію грудної клітини.
Лише у 18 років він наважився на операцію. Він зізнався, що реабілітація була дуже складною.
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