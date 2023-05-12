"Плакал, как дурак". Как украинский блогер из простого сельского парня превратился в миллионера

Известный украинский блогер из Ивано-Франковска Дмитрий Варварук рассказал, сколько зарабатывает каждый месяц. Он признался, что его страница в Instagram приносит ему огромный доход.

Об этом он рассказал в программе ЖВЛ.

Сколько зарабатывает

Сейчас реклама у Варварука в соцсети стоит 110 тысяч гривен. Именно благодаря рекламодателям ежемесячный заработок блогера составляет миллион гривен. Такая сумма позволяет Дмитрию скупать недвижимость и автомобили.

Он уже приобрел дом за 300 тысяч долларов, еще за 100 тысяч долларов квартиру. Машина ему обошлась в 60–70 тысяч долларов.

Стоит отметить, что, несмотря на комплексы, которые были у Дмитрия в детстве, он стал очень популярным блогером. В соцсетях за ним следят более миллиона человек.

Дмитрий Варварук (скриншот)

Каким было детство

Родители Дмитрия до 6 лет регулярно ездили за границу на заработки. Тогда его вместе с сестрой фактически воспитывала бабушка.

Бабушка Оксана Варварук (скриншот)

По словам блогера, длительная разлука с родителями давалась в знаки.

"Просыпаюсь утром и вижу какую-то белую женщину и начинаю плакать. А я не понимаю почему я плачу. А это оказывается была моя мама. Я забыл ее! Я плакал, как дурак", - рассказал ин.

Также блогер признался, что ему и не хватало родительского внимания даже когда мама с папой окончательно вернулись из-за границы.

"Я бегу к соседу напротив и вижу он со своим папой играет, веселятся друг с другом. Ну, то есть у них отношения теплые, а у меня сугубо какая-то коммерция, что ли. Возвращаюсь назад и думаю как заработать деньги, чтобы найти с ним общий язык", - добавил Варварук.

Дмитрий Варварук с мамой и папой (скриншот)

Поэтому еще подростком Дмитрий решил "взяться" за всевозможные интернет-заработки. К тому же он стеснялся обнажаться перед сверстником, ведь имел деформацию грудной клетки.

Лишь в 18 лет он отважился на операцию. Он признался, что реабилитация была очень сложной.