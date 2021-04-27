Приходится все делать самой: Витвицкая показала новую квартиру после развода

Звезда с мужем разъехалась еще осенью - за несколько месяцев до официального объявления развода. Общую квартиру экс-супруги продали и поровну разделили средства. Теперь Соломия привыкает жить одна, обустроила квартиру своими вещами. С Владом они разошлись мирно, поэтому он даже помог с переездом.

"Есть много вещей, к которым я не привыкла. Не представляла сколько стоит коммуналка и как ее оплачивать. У меня может внезапно закончиться интернет", - рассказала звезда и добавила, что даже не знала цен на продукты - этим занимался муж.

От мыслей о разводе Соломии помог отвлечься плотный график. Кроме бытовых дел стало больше и рабочих - сейчас 40-летняя Витвицкая хочет успевать все и работает практически без выходных.

Соломия Витвицкая с мужем (instagram.com/solomiyavitvitska)

Впервые о вероятности развода пара заговорила еще за год до расставания. И это было трудно. Больше года ходили к психологу, чтобы наладить отношения.

"Когда мы впервые заговорили о версии развода - плакали оба. Не представляли как это жить друг без друга", - признается Саломея.

В сентябре 2020-го женщина сама приняла это тяжелое решение.

"Это не было так, что я побила тарелки. К этому шагу мы подходили как взрослые, взвешенные, сознательные люди, - рассказывает она. - Когда я поняла, что мы подаем на развод, я плакала. Потому что это трудно".

Расставались они в ЗАГСе, все прошло тихо, мирно, даже памятное селфи у зеркала сделали. Уже на следующий день в новом статусе телезвезда отправилась к подруге в США.

Фото: памятное селфи в день развода (пресс-служба)

Ни на одно свидание после развода Соломия еще не ходила. Но уж точно знает, какого мужчину хочет встретить.

"Это должен быть сильный мужчина, взвешенный. Который с пониманием будет относиться к моей публичности", - рассказала она.

Видео: Соломия Витвицкая рассказала о разводе (ЖВЛ)