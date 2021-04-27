Доводиться все робити самій: Вітвіцька показала нову квартиру після розлучення

Зірка з чоловіком роз'їхалася ще восени - за кілька місяців до офіційного оголошення розлучення. Спільну квартиру екс-подружжя продали та порівну розділили кошти. Тепер Соломія звикає жити одна, облаштувала квартиру своїми речами. З Владом вони розійшлися мирно, тому він навіть допоміг з переїздом.

"Є багато речей, до яких я не звикла. Не уявляла скільки коштує комуналка і як її оплачувати. В мене може раптово закінчитися інтернет", - розповіла зірка і додала, що навіть не знала цін на продукти - цим займався чоловік.

Від думок про розлучення Соломії допоміг відволіктись щільний графік. Крім побутових справ побільшало і робочих - зараз 40-річна Вітвіцька хоче встигати все і працює практично без вихідних.

Соломія Вітвіцька з чоловіком (instagram.com/solomiyavitvitska)

Вперше про ймовірність розлучення пара заговорила ще за рік до розставання. І це було важко. Понад рік ходили до психолога, аби налагодити стосунки.

"Коли ми вперше заговорили про версію розлучення - плакали обоє. Не уявляли як це жити один без одного", - зізнається Соломія.

У вересні 2020-го жінка сама ухвалила це важке рішення.

"Це не було так, що я побила тарілки. До цього кроку ми підходили як дорослі, виважені, свідомі люди, - розповідає вона. - Коли я зрозуміла, що ми подаємо на розлучення, я плакала. Бо це важко".

Розлучалися вони у РАЦСі, все пройшло тихо, мирно, навіть пам'ятне селфі біля дзеркала зробили. Вже наступного дня у новому статусі телезірка відправилась до подруги у США.

Фото: Пам'ятне селфі в день розлучення (прес-служба)

На жодне побачення після розлучення Соломія ще не ходила. Але вже точно знає, якого чоловіка хоче зустріти.

"Це має бути сильний чоловік, виважений. Який з розумінням буде ставитися до моєї публічності", - розповіла вона.

Відео: Соломія Вітвіцька розповіла про розлучення (ЖВЛ)