"Я очень переживаю": мама Наташи Королевой сделала заявление о войне, пока ее дочка молчит
Пока Наташа Королева молчит про войну в Украине и с удовольствием выступает для россиян, ее мама высказалась в поддержку нашей страны. Так, Людмила Порывай, называющая себя "мама Люда", пришла на концерт Ирины Билык в Майами и высказала свое мнение.
Она опубликовала видео в Instagram с этого мероприятия в США.
Мама Королевой поддерживает Украину
Людмила Порывай, которая сейчас проживает в Майами, пришла на концерт украинской певицы в сине-желтом наряде - желтом платье и синем платке.
"Мама Люда" осудила войну в Украине и заверила, что всем сердцем со своей страной, где живут ее близкие родственники. Билык вывела ее на сцену и сказала всем, что мать исполнительницы преданна своим корням.
"Я очень переживаю. У меня все родные - моя сестра, мои внуки, мои племянники - в Украине. И я сердцем и душой с ними каждый день, каждую секунду. Слава Украине!" - сказала мама Наташи Королевой.
Отметим, что пользователи сети в комментариях поблагодарили мать певицы за ее позицию. Они написали, что ее дочери пора бы задуматься о последствиях своего молчания.
- Дуже вдячна вам за вашу сміливість, позицію та драйв!
- Ви просто бімба! Дай Бог вам здоров’я!
- Яка ви молодчинка! Дуже приємно, що ви не відвернулися від рідної України. дай боже міцного Здоров'я!!! Залишайтеся такою ж жвавою, веселою та енергійною!!! З Україною в серці.
- Дякую, мама Люда.
- Респект пані мама Люда!!!все буде Україна!!!!
Недавно Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции.
Также певица-молчунья выступала перед россиянами ко "дню победы".