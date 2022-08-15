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"Я очень переживаю": мама Наташи Королевой сделала заявление о войне, пока ее дочка молчит

Новина українською →
Майами, Понедельник 15 августа 2022 14:20
"Я очень переживаю": мама Наташи Королевой сделала заявление о войне, пока ее дочка молчит Мама Наташи Королевой переживает за Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пока Наташа Королева молчит про войну в Украине и с удовольствием выступает для россиян, ее мама высказалась в поддержку нашей страны. Так, Людмила Порывай, называющая себя "мама Люда", пришла на концерт Ирины Билык в Майами и высказала свое мнение.

Она опубликовала видео в Instagram с этого мероприятия в США.

Мама Королевой поддерживает Украину

Людмила Порывай, которая сейчас проживает в Майами, пришла на концерт украинской певицы в сине-желтом наряде - желтом платье и синем платке.

"Мама Люда" осудила войну в Украине и заверила, что всем сердцем со своей страной, где живут ее близкие родственники. Билык вывела ее на сцену и сказала всем, что мать исполнительницы преданна своим корням.

"Я очень переживаю. У меня все родные - моя сестра, мои внуки, мои племянники - в Украине. И я сердцем и душой с ними каждый день, каждую секунду. Слава Украине!" - сказала мама Наташи Королевой.

Отметим, что пользователи сети в комментариях поблагодарили мать певицы за ее позицию. Они написали, что ее дочери пора бы задуматься о последствиях своего молчания.

  • Дуже вдячна вам за вашу сміливість, позицію та драйв!
  • Ви просто бімба! Дай Бог вам здоров’я!
  • Яка ви молодчинка! Дуже приємно, що ви не відвернулися від рідної України. дай боже міцного Здоров'я!!! Залишайтеся такою ж жвавою, веселою та енергійною!!! З Україною в серці.
  • Дякую, мама Люда.
  • Респект пані мама Люда!!!все буде Україна!!!!

Недавно Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции.

Также певица-молчунья выступала перед россиянами ко "дню победы".

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Наташа Королева
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