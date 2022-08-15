"Я дуже переживаю": мама Наташі Корольової зробила заяву про війну, поки її дочка мовчить

Поки Наташа Корольова мовчить про війну в Україні і з задоволенням виступає для росіян, її мама висловилася на підтримку нашої країни. Так, Людмила Поривай, яка називає себе" мама Люда", прийшла на концерт Ірини Білик в Майамі і висловила свою думку.

Вона опублікувала відео в Instagram з цього заходу в США.

Мама Корольової підтримує Україну

Людмила Поривай, яка зараз проживає в Маямі, прийшла на концерт української співачки в синьо-жовтому вбранні - жовтій сукні і синій хустці.

"Мама Люда" засудила війну в Україні і запевнила, що всім серцем зі своєю країною, де живуть її близькі родичі. Білик вивела її на сцену і сказала всім, що мати виконавиці віддана своєму корінню.

"Я дуже переживаю. У мене всі рідні - моя сестра, мої онуки, мої племінники - в Україні. І я серцем і душею з ними кожен день, кожну секунду. Слава Україні!"- сказала мама Наташі Корольової.

Зазначимо, що користувачі мережі в коментарях подякували матері співачки за її позицію. Вони написали, що її дочці пора б задуматися про наслідки свого мовчання.