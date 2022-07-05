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"Я отдыхаю, а не веселюсь": украинка в Турции опозорила Баскова (видео)

Новина українською →
Турция, Вторник 05 июля 2022 11:33
"Я отдыхаю, а не веселюсь": украинка в Турции опозорила Баскова (видео) Николай Басков в Турции опозорился ответом на вопрос украинки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российский артист-"путинист" Николай Басков со спокойной душой во время войны в Украине отдыхает в Турции. Его в окружении трех спутниц заметили на одном из курортов страны. Украинка задала артисту вопрос, чем опозорила его.

Видео с такой встречей опубликовано в одном из Telegram-каналов.

Чем опозорился Басков в Турции

Артист в приподнятом настроении кружился в танце с тремя женщинами. Под латиноамериканскую музыку троица танцевала в баре. В этот момент к ним подошла украинка.

"Коля, здравствуйте. Мы вас очень рады видеть в Турции. Я из Украины. Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы веселитесь. Как?" - задала вопрос певцу украинка.

На что он ей ответил, что он не "веселится, а отдыхает". После этого одна из спутниц снова закружила его в танце, как ни в чем не бывало.

"Слава Украине", - закончила разговор украинка.

Смотрите на видео, как все происходило.

Что говорил Басков с начала войны в Украине

Басков с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полностью поддерживает политику Кремля. Мало того он заявил, что власти РФ должны решить, что делать с теми звездами шоу-бизнеса, кто уехал из страны и позволил себе негативные высказывания.

Также недавно он признался, что ему написали порядка 75 тысяч сообщений с угрозами в Telegram из-за его позиции по Украине. При этом артист уточнил, что даже не учитывал подобные сообщения в других мессенджерах.

Как мы ранее писали, российский актер-"путинист" приехал в оккупированный Херсон.

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Николай Басков
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