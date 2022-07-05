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"Я отдыхаю, а не веселюсь": українка в Туреччині зганьбила Баскова (відео)

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Туреччина, Вівторок 05 липня 2022 11:33
"Я отдыхаю, а не веселюсь": українка в Туреччині зганьбила Баскова (відео) Микола Басков в Туреччині зганьбився відповіддю на питання Українки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російський артист - "путініст" Микола Басков зі спокійною душею під час війни в Україні відпочиває в Туреччині. Його в оточенні трьох супутниць помітили на одному з курортів країни. Українка поставила артистові питання, чим зганьбила його.

Відео з такою зустріччю опубліковано в одному з Telegram-каналів.

Чим зганьбився Басков у Туреччині

Артист у піднесеному настрої кружляв у танці з трьома жінками. Під латиноамериканську музику трійця танцювала в барі. У цей момент до них підійшла українка.

"Коля, здрастуйте. Ми вас дуже раді бачити в Туреччині. Я з України. Росія зараз бомбить Україну кожен день, а ви веселитесь. Як?"- поставила питання співакові українка.

На що він їй відповів, що він не "веселиться, а відпочиває". Після цього одна з супутниць знову закрутила його в танці, як ні в чому не бувало.

"Слава Україні", - закінчила розмову українка.

Дивіться на відео, як все відбувалося.

Що говорив Басков з початку війни в Україні

Басков з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повністю підтримує політику Кремля. Мало того він заявив, що влада РФ повинна вирішити, що робити з тими зірками шоу-бізнесу, хто виїхав з країни і дозволив собі негативні висловлювання.

Також нещодавно він зізнався, що йому написали близько 75 тисяч повідомлень з погрозами в Telegram через його позицію по Україні. При цьому артист уточнив, що навіть не враховував подібні повідомлення в інших месенджерах.

Як ми раніше писали, російський актор - "путініст" приїхав в окупований Херсон.

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Микола Басков
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