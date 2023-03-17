"Я не єдина жертва". Хто і навіщо хейтить директорку київської школи з Криму

У київській школі №292 назріває скандал у епіцентрі якого опинилася колишня директорка цього освітнього закладу Ольга Слободянюк.

У коментарі Styler педагог розповіла деталі та причини хейту на свою адресу. Також жінка спростувала усі звинувачення, які проти неї пишуть в соціальних мережах.

"Я - не єдина жертва"

За словами Ольги, вона - "не єдина жертва" цієї скандальної історії.

"Я одна з жертв. Директор столичного департаменту освіти та науки дуже вільно себе почуває. І це не тільки моя думка, на це вказував також омбудсмен Сергій Горбачов. Її обурило те, що я дозволила собі подати до суду", - розповідає педагог.

У 2014 році Ольга приїхала до Києва, лишила у Криму родину та майно, і фактично усі ці роки "працювала на оренду житла".

"Пішла на конкурс, виграла його, очолила школу і за 6 років жодних нарікань до мене не було. Школа вигравала у багатьох конкурсах, було багато зроблено за ці роки", - говорить Слободянюк.

За тиждень до повномасштабного вторгнення Ольга поїхала провідати дітей, які залишилися в окупованому Росією Криму.

"Усі знали, що я їздила у відпустку до Криму, до родини. І інколи брала такі відпустки, щоб побачитися з рідними, і про це всі знали. У лютому я взяла 5 днів, щоб з'їздити до родини, 18 лютого я поїхала, 19 лютого я перетнула кордон. У мене є усі документи, де, коли та як я перетнула кордон, навіть о котрій годині. І все це було зроблено згідно з чинним законодавством України", - каже екс-директорка.

Але повернутися вчасно до Києва Ольга не змогла - почалося повномасштабне вторгнення. Її обов'язки у школі мала виконувати людина, яка була призначена в. о. - на період відсутності директора.

"А потім почалася війна, і повернутися я не змогла. І мене почали хейтити. Людина, яка залишилася в. о., не справлялася з ситуацією. Були проблеми з укриттям, в яке когось не пустили, тому у школу приїхали представники відділу освіти. Почалася перевірка, поставили питання, де директор, всі відповіли - у відпустці, у Криму. Ось з того все й почалося", - пояснює Слободянюк.

Після повернення в столицю, вона змушена була подати до суду, оскільки її звільнили з порушенням.

Крім того, у соцмережах почався хейт в бік жінки за те, що вона опинилася у Криму і не змогла декілька місяців звідти виїхати.

Суд Ольга виграла і він постановив чиновників з освітнього департаменту відновити її на посаді та сплатити компенсацію.

Єдине бажання педагога зараз, каже вона, - повернути собі чесне ім'я.

"Мені посада не потрібна, я не кар'єристка, я хочу захистити свою честь та гідність, яку несправедливо було порушено Департаментом освіти міста Києва. І щоб у моїй трудовій книжці був запис: звільнена за власним бажанням", - сказала Ольга.

А що з паспортами?

Слободянюк пояснює: у 2014 році, коли росіяни окупували Крим, паспорти РФ там почали видавати примусово.

"І мені, як вчителю історію, його теж видали. Де він - я не знаю. І заради збереження родини та свого життя, майна - ми їх отримували. Він був як засіб виживання на окупованій території. І це не порушення закону, і в Україні це знають. Але я не просто так звідти поїхала, я багато років займалася патріотичним вихованням дітей. Є дуже багато інформації, яка це підтверджує. Тому оголошувати оце "полювання на відьом - це нонсенс", - каже жінка.

Вона зізнається, що такі самі паспорти є у дітей. Але навіть українці, які живуть у Криму - не визнають такі паспорти за документи.

А інформація стосовно сина Ольги і його посади у Євпаторії - неправдива, ніяких посад у прокуратурі він не займає.

"Повернутися до України у червні 2022 року було неймовірно складно. Директор школи з Києва, вчитель історії України - ну як? Це було ще й небезпечно", - розповідає вона.

Щоб покинути Крим Ольга спочатку їхала до Владикавказу, потім до Грузії, звідти полетіла у Стамбул, зі Стамбулу - до Праги, зі столиці Чехії до Ужгороду, а звідти вже до Києва. Дорога у жінки "зайняла майже тиждень і витягнула купу грошей".