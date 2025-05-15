"Я б нічого не міняв". Що говорив Максим Неліпа про життя, війну і Україну

Про знайомство з дружиною Тамарою

Про особисте життя Максима Неліпи відомо небагато. В одному з інтерв'ю він розповідав про знайомство з дружиною Тамарою на "Таврійських іграх".

"Моя майбутня дружина приїхала на "Таврійські ігри" як представник технічного спонсора, а я, своєю чергою, в цей час на денних сценах фестивалю вів різноманітні конкурси, репетиції тощо. У перший же вечір, у ніч з 30 квітня на 1 травня, на верхній палубі одного з кораблів, де ми з друзями шукали вільний столик, сиділа невелика група людей. Серед цих людей була і Тамара", - згадував Неліпа.

"Ми підсіли до них і почали грати в різні ігри: тести, запитання-відповіді. Я відразу ж помітив, що ми однаково почали відповідати на запитання. Наступного дня мені нічого не залишалося, як спробувати підійти і познайомитися ближче, а за два дні я вже дзвонив додому і казав, що повертаюся з "Таврійських ігор" із майбутньою дружиною!" - наголосив він.

Про життя

В одному з інтерв'ю Неліпу запитали, чи задоволений він тим, як склалося його життя.

"Навіть якби була можливість щось змінити - я б нічого не змінював. Звісно, серед приємних спогадів є й сумні моменти, але все, що нас не вбиває - робить сильнішими. Якби я щось змінив у минулому, неодмінно чогось позбувся б у майбутньому. Це якраз не та лотерея, в яку хотілося б зіграти", - чесно зізнався тоді Максим Неліпа.

Про повістку і мобілізацію

Ще 2014 року телеведучий в одному з інтерв'ю розповів, що отримав повістку і не має наміру ухилятися від служби.

"Повістка прийшла на домашню адресу. Зараз відправляють на проходження медкомісії, а там подивимося. У разі необхідності ухилятися від виконання обов'язку перед країною не стану, я готовий захищати Україну. Це обов'язок кожного, незалежно від професії", - говорив він.

Про війну і ЗСУ

Одразу ж після початку повномасштабного вторгнення шоумен пішов у ТРО, а потім мобілізувався до ЗСУ.

У березні 2022-го він опублікував у Facebook фото у формі та зі зброєю, а в графі про роботу вказав Збройні Сили України.

Того ж року він опублікував у мережі пісню, присвячену ЗСУ.

"Перша спроба викласти щось пристойно-значуще у ФБ. Коментарі зайві. Відразу перепрошую за те, що сів голос, неточності в словах і ритмі. Переспіваєм! Обов'язково! Після Перемоги! Усі разом! Все буде Україна!" - зазначив тоді Максим.

Про мир і перемогу

Свій день народження 15 жовтня 2023 року Неліпа зустрів із побратимами на фронті. Тоді він написав зворушливий пост у соцмережі Facebook.

"Щиро дякую всім за неймовірну кількість привітань, добрих і теплих слів, важливих і глибоких побажань! Дякую побратимам, які розділили цей момент, також перебуваючи на службі. І нехай здійсниться головне та найактуальніше бажання - Миру Україні та Перемоги!" - написав він.



Максим Неліпа з березня 2022 року захищав Україну в ЗСУ (фото: instagram.com/nelimax252)

Нагадаємо, майбутній актор і воїн народився і виріс у Києві. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Здобув спеціальність інженера-приладобудівника. Також він мав військово-облікову спеціальність - оператор-розвідник (засоби радіолокаційної розвідки).

З 2004 року працював на різних розважальних шоу на українському телебаченні: 2004-2006 - "Програй мільйон" (канал ICTV), 2007-2009 - "Погода". З 2004 по 2011 рік був ведучим квартирної лотереї "Хто там?" на телеканалах УТ-1 і 1+1.

Крім того, знімався в кіно і брав участь у проєктах "Дизель Студіо".

У Неліпи залишилася дружина і двоє дітей.



Максим Неліпа - архівне фото (скриншот)