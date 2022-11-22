"Я наче овоч": українська співачка стала жертвою недобросовісного аптекаря

Деталі інциденту

Зірка страждає від безсоння. І днями, за порадою лікаря, прийшла до аптеки купити ліки, які покращують сон.

Натомість недобросовісність та необізнаність провізора ледь не погубили SHADU. Все тому, що провізор порадила випити їй більшу дозу ліків, аніж ту, що прописав лікар.

"Я, довірившись провізору, на ніч випиваю пів таблетки. Зранку починається просто лютий треш. По-перше, я не можу прокинутися взагалі. Як мене не намагалися будити, я не могла прокинутися! Це було дійсно страшно", - розповіла співачка.

"Потім, коли через деякий час я розплющила очі - я взагалі не могла встати, я не могла сісти, стояти та навіть в туалет нормально не могла дійти - мені було настільки погано", - коментує артистка.

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На щастя, зараз з артисткою все добре.

Проте цей ранок назавжди відкладеться у пам‘яті Ксенії.

"Закликаю усіх слухатись лише вашого лікаря та виконувати усі вказівки! Жодних лівих порад! Здоров‘я усім", - резюмувала співачка.