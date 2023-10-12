UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Я не можу в це повірити": Даніель Салем повідомив про смерть близької людини

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Автор: Іванна Пашкевич

Даніель Салем, який захищає Україну на фронті, повідомив про трагедію у родині. У ресторатора не стало сестри.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram захисника.

У Даніеля Салема померла сестра

Шоумен опублікував спільне архівне фото зі своєю 19-річною сестрою і зворушливо до неї звернувся.

"Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось у цьому житті! Солодких снів тобі, моя сестро", - написав він.

Даніель Салем із сестрою (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Що стало причиною смерті дівчини - Даніель не повідомив.

Колеги та прихильники висловили співчуття

Фоловери чоловіка підтримали його у коментарях.

  • Жах який, світла памʼять
  • Вибачте, а що сталося?
  • У це неможливо повірити, такий маленький ангел
  • О Боже, брате, прийми мої співчуття
  • 19 років всього?! Який жах. Співчуваю!
  • Що трапилося? Кріпись! Співчуваю

Нещодавно ми розповідали, що зрадники-"кролики" Данилець і Моїсеєнко, які підтримали війну в Україні, несподівано попрощалися з Ніною Матвієнко.

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнесаДаниэль Салем