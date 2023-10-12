"Я не можу в це повірити": Даніель Салем повідомив про смерть близької людини

У Даніеля Салема померла сестра

Шоумен опублікував спільне архівне фото зі своєю 19-річною сестрою і зворушливо до неї звернувся.

"Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось у цьому житті! Солодких снів тобі, моя сестро", - написав він.

Даніель Салем із сестрою (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Що стало причиною смерті дівчини - Даніель не повідомив.

Колеги та прихильники висловили співчуття

Фоловери чоловіка підтримали його у коментарях.