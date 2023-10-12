"Я не могу в это поверить": Даниэль Салем сообщил о смерти близкого человека

У Даниэля Салема умерла сестра

Шоумен опубликовал совместное архивное фото со своей 19-летней сестрой и трогательно обратился к ней.

"Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся в этой жизни! Сладких снов тебе, моя сестра", - написал он.

Даниэль Салем с сестрой (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Что стало причиной смерти девушки - Даниэль не сообщил.

Коллеги и поклонники выразили соболезнования

Фоловеры мужчины поддержали его в комментариях.