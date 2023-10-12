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"Я не могу в это поверить": Даниэль Салем сообщил о смерти близкого человека

Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Автор: Иванна Пашкевич

Даниэль Салем, защищающий Украину на фронте, сообщил о трагедии в семье. У ресторатора не стало сестры.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram защитника.

У Даниэля Салема умерла сестра

Шоумен опубликовал совместное архивное фото со своей 19-летней сестрой и трогательно обратился к ней.

"Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся в этой жизни! Сладких снов тебе, моя сестра", - написал он.

Даниэль Салем с сестрой (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Что стало причиной смерти девушки - Даниэль не сообщил.

Коллеги и поклонники выразили соболезнования

Фоловеры мужчины поддержали его в комментариях.

  • Жах який, світла памʼять
  • Вибачте, а що сталося?
  • У це неможливо повірити, такий маленький ангел
  • О Боже, брате, прийми мої співчуття
  • 19 років всього?! Який жах. Співчуваю!
  • Що трапилося? Кріпись! Співчуваю

Недавно мы рассказывали, что поддержавшие войну в Украине предатели-"кролики" Данилец и Моисеенко неожиданно попрощались с Ниной Матвиенко.

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звезды шоу-бизнесаДаниэль Салем