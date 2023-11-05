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"Я люблю Мас-маркет": Ніколас Карма розсекретив вартість луку епатажного співака MELOVIN

Ніколас Карма дізнався вартість образу MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - популярний український блогер та співак, який дуже полюбляє питати у зірок про вартість їхніх образів. Хлопець веде унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій знаменитості залюбки діляться інформацією.

Про те, скільки коштує образ українського епатажного співака MELOVIN, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look MELOVIN

На вулицях Львова Ніколас Карма завжди зустрічає зірок випадково і просить їх розповісти, скільки коштує їхнє вбрання. Оскільки блог хлопця вже доволі розкручений, всі погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць. 

Цього разу у камеру Ніколаса потрапив улюбленець публіки та володар найсильнішого фан-клубу MELOVIN. Який з радістю розповів Ніколасу, скільки коштує його лук та розсекретив свої уподобання в одязі. 

  • найдорожчими в образі MELOVIN були джинси - вони коштують 2 тисячі 600 гривень
  • пальто у клітинку - коштує 2 тисячі гривень 
  • кофтинка з коротким рукавом чорного кольору - вартує 2 тисячі гривень 
  • взуття співака - коштує лише 1,5 тисячі гривень 

MELOVIN зізнався, що він любить мас-маркет та секонди. А ось пальто, в якому хлопець потрапив у кадр Карми він носить вже 5 років.

Також співак поділився тим, що свої чоботи він купував на розмір більше й у нетверезому стані, але зараз вони на нього в самий раз. 

Артист додав, що він не п’є вже 200 днів і радить такий образ життя всім, адже тверезе життя сповнене емоцій і ти більше відчуваєш, ніж колись. Своєю чергою Карма додав, що він не вживає алкоголь вже 10 років. 

 

Стиль MELOVIN

Усі його сценічні образи є дуже яскравими, адже він любить створювати коло себе шум та привертати увагу. Тому обирає щось особливе. Але головною родзинкою його образу завжди були очі різного кольору та макіяж. 

А от у реальному житті хлопець одягається доволі спокійно та любить прості речі.

Стиль MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Раніше ми розповідали про те, що Ніколас Карма розсекретив вартість луку Тіни Кароль.

Також читайте наш матеріал про те, як MELOVIN у костюмі свині висміяв депутатів.

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