"Я люблю Мас-маркет": Ніколас Карма розсекретив вартість луку епатажного співака MELOVIN

Скільки коштує Look MELOVIN

На вулицях Львова Ніколас Карма завжди зустрічає зірок випадково і просить їх розповісти, скільки коштує їхнє вбрання. Оскільки блог хлопця вже доволі розкручений, всі погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапив улюбленець публіки та володар найсильнішого фан-клубу MELOVIN. Який з радістю розповів Ніколасу, скільки коштує його лук та розсекретив свої уподобання в одязі.

найдорожчими в образі MELOVIN були джинси - вони коштують 2 тисячі 600 гривень

пальто у клітинку - коштує 2 тисячі гривень

кофтинка з коротким рукавом чорного кольору - вартує 2 тисячі гривень

взуття співака - коштує лише 1,5 тисячі гривень

MELOVIN зізнався, що він любить мас-маркет та секонди. А ось пальто, в якому хлопець потрапив у кадр Карми він носить вже 5 років.

Також співак поділився тим, що свої чоботи він купував на розмір більше й у нетверезому стані, але зараз вони на нього в самий раз.

Артист додав, що він не п’є вже 200 днів і радить такий образ життя всім, адже тверезе життя сповнене емоцій і ти більше відчуваєш, ніж колись. Своєю чергою Карма додав, що він не вживає алкоголь вже 10 років.

Стиль MELOVIN

Усі його сценічні образи є дуже яскравими, адже він любить створювати коло себе шум та привертати увагу. Тому обирає щось особливе. Але головною родзинкою його образу завжди були очі різного кольору та макіяж.

А от у реальному житті хлопець одягається доволі спокійно та любить прості речі.

Стиль MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)