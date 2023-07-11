"Я хочу зрозуміти логіку". Укрзалізниця потрапила у скандал з дорогими купе без кондиціонера

Укрзалізниця знову опинилася у центрі скандалу. Справа в тому, що в люксовому купе не передбачено кондиціонера, хоча ціна на квиток "кусається".
Про це розповіла на Facebook журналіст Соня Кошкіна.
Кошкіна спробувала купити квиток на потяг із Києва в "покращеному люксу", який у дорозі 10 годин і коштує 1400 гривень. Як виявилося, у такому купе не передбачений кондиціонер.
"У "покращеному люксі" немає кондиціонера (дякую, що хоч попереджуєте). І в "стандартному" люксі немає. В купе "покращеному" ніби є (але це не точно), а в "стандартному" нема. Дивимося "жіночий вагон" - там теж немає кондиціонера. Жодних претензій, чесно. Я просто хочу зрозуміти логіку. Що це за звір такий - "покращений люкс" за 1400, якщо там немає кондера? А за 600 - є", - написала журналіст. .
У коментарях Кошкіної до посту представник УЗ пояснив, у чому причина.
У компанії зазначили, що люкс (він же СВ) - це клас вагона з купе на двох осіб, він може бути і з кондиціонером, і без.
"На скріншоті - вагон старої модифікації, у ньому є кондиціонер, але є й ризик, що той не "витягне" за високих температур. Щоб не створювати зайвих очікувань, ми не маркуємо такі вагони як кондиціонери", - написали в Укрзалізниці.
Також там додали, що поступово всі вагони буде оновлено кондиціонерами.
Деякі люди написали, що купували квитки до вагонів без кондиціонера, але він там був.
Як ми раніше писали, Укрзалізниця планує запустити прямий рейс з Києва до Берліна.
Раніше ми розповідали, як пасажирку УЗ обікрали у закритому купе міжнародного поїзда.