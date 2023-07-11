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"Я хочу зрозуміти логіку". Укрзалізниця потрапила у скандал з дорогими купе без кондиціонера

УЗ знову потрапила у скандал (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця знову опинилася у центрі скандалу. Справа в тому, що в люксовому купе не передбачено кондиціонера, хоча ціна на квиток "кусається".

Про це розповіла на Facebook журналіст Соня Кошкіна.

Деталі з "люксовим купе" від УЗ

Кошкіна спробувала купити квиток на потяг із Києва в "покращеному люксу", який у дорозі 10 годин і коштує 1400 гривень. Як виявилося, у такому купе не передбачений кондиціонер.

"У "покращеному люксі" немає кондиціонера (дякую, що хоч попереджуєте). І в "стандартному" люксі немає. В купе "покращеному" ніби є (але це не точно), а в "стандартному" нема. Дивимося "жіночий вагон" - там теж немає кондиціонера. Жодних претензій, чесно. Я просто хочу зрозуміти логіку. Що це за звір такий - "покращений люкс" за 1400, якщо там немає кондера? А за 600 - є", - написала журналіст. .

УЗ потрапила у скандал із кондиціонерами (Скріншот)

Укрзалізниця пояснила у чому причина

У коментарях Кошкіної до посту представник УЗ пояснив, у чому причина.

У компанії зазначили, що люкс (він же СВ) - це клас вагона з купе на двох осіб, він може бути і з кондиціонером, і без.

"На скріншоті - вагон старої модифікації, у ньому є кондиціонер, але є й ризик, що той не "витягне" за високих температур. Щоб не створювати зайвих очікувань, ми не маркуємо такі вагони як кондиціонери", - написали в Укрзалізниці.

Також там додали, що поступово всі вагони буде оновлено кондиціонерами.

Що думають українці з цього приводу

Деякі люди написали, що купували квитки до вагонів без кондиціонера, але він там був.

  • Якщо нічний - все одно краще брати люкс – відкриєте вікно замість кондиціонера. Якби був денний - то вже зовсім інша розмова...
  • Ми купили квиток у вагон без кондиціонера, але проводник його вмикав.
  • Думаю що він там швидше за все є, але на додатку не відображається.
  • Їхала у люксі за 800 грн, купувала без кондиціонеру, бо старий вагон, але проводники включили систему вентилювання, вона є у старих вагонах, просто проводники, як правило, не вмикають, то ж їхали у прохолоді.
  • Це жахіття - відсутність кондиціонерів у багатьох потягах, також у тих, що перетинають кордон. Іноді маршрут доводиться робити з пересадкою, бо влітку - це каторга.

Як ми раніше писали, Укрзалізниця планує запустити прямий рейс з Києва до Берліна.

Раніше ми розповідали, як пасажирку УЗ обікрали у закритому купе міжнародного поїзда.

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