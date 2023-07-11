"Я хочу понять логику". Укрзализныця попала в скандал с дорогими купе без кондиционера

Укрзализныця вновь очутилась в центре скандала. Дело в том, что в люксовом купе не предусмотрен кондиционер, хотя цена на билет "кусается".
Об этом рассказала на Facebook журналист Соня Кошкина.
Кошкина попыталась купить билет на поезд из Киева в "улучшенный люкс", который в дороге 10 часов и стоит 1400 гривен. Как оказалось, в таком купе не предусмотрен кондиционер.
"В "улучшенном люксе" нет кондиционера (спасибо, что хоть предупреждаете). И в "стандартном" люксе нет. В купе "улучшенном" вроде бы есть (но это не точно), а в "стандартном" нет. Ладно, ОК, смотрим "женский вагон" – там тоже нет кондиционера. Никаких претензий, честно. Я просто хочу понять логику. Что это за зверь такой – "улучшенный люкс" за 1400, если там нет кондера? А за 600 - есть", - написала журналист.
В комментариях Кошкиной к посту представитель УЗ объяснил, в чем же причина.
В компании отметили, что люкс (он же СВ) – это класс вагона с купе на двух человек, он может быть и с кондиционером, и без.
"На скриншоте - вагон старой модификации, в нем есть кондиционер, но есть и риск, что тот не "вытянет" при высоких температурах. Чтобы не создавать лишних ожиданий, мы не маркируем такие вагоны как кондиционированные", - написали в Укрзализныце.
Также там добавили, что постепенно все вагоны будут обновлены кондиционерами.
Некоторые люди написали, что покупали билеты в вагоны без кондиционера, но он там был.
Как мы ранее писали, Укрзализныця планирует запустить прямой рейс из Киева в Берлин.
Раньше мы рассказывали, как пассажирку УЗ обворовали в закрытом купе международного поезда.