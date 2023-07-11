"Я хочу понять логику". Укрзализныця попала в скандал с дорогими купе без кондиционера

Детали с "люксовым купе" от УЗ

Кошкина попыталась купить билет на поезд из Киева в "улучшенный люкс", который в дороге 10 часов и стоит 1400 гривен. Как оказалось, в таком купе не предусмотрен кондиционер.

"В "улучшенном люксе" нет кондиционера (спасибо, что хоть предупреждаете). И в "стандартном" люксе нет. В купе "улучшенном" вроде бы есть (но это не точно), а в "стандартном" нет. Ладно, ОК, смотрим "женский вагон" – там тоже нет кондиционера. Никаких претензий, честно. Я просто хочу понять логику. Что это за зверь такой – "улучшенный люкс" за 1400, если там нет кондера? А за 600 - есть", - написала журналист.

УЗ попала в скандал с кондиционерами (Скриншот)

Укрзализныця объяснила в чем причина

В комментариях Кошкиной к посту представитель УЗ объяснил, в чем же причина.

В компании отметили, что люкс (он же СВ) – это класс вагона с купе на двух человек, он может быть и с кондиционером, и без.

"На скриншоте - вагон старой модификации, в нем есть кондиционер, но есть и риск, что тот не "вытянет" при высоких температурах. Чтобы не создавать лишних ожиданий, мы не маркируем такие вагоны как кондиционированные", - написали в Укрзализныце.

Также там добавили, что постепенно все вагоны будут обновлены кондиционерами.

Что думают украинцы по этому поводу

Некоторые люди написали, что покупали билеты в вагоны без кондиционера, но он там был.