"Я хочу вижити": в Маріуполі люди мерзнуть у власних будинках та кричать про допомогу

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська повністю знищили інфраструктури. Тепер люди мерзнуть у власних квартирах та зростає кількість смертей від захворювань, які спричинені холодом.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram .

Зараз для багатьох мешканців більше немає різниці між температурою на вулиці та у будинку.

Також місцеві мешканці через критичні умови кричать про допомогу. Однак, окупаційній владі байдуже на те, в яких будинках живуть люди.

"Температура на рівні нуля зі штормовим вітром. Нові крики про допомогу з'являються майже щодня, проте окупаційна влада не бачить, не чує і вдає, що все добре. Місто дійшло до точки, коли тільки евакуація більшості допоможе врятувати людей", - написав Андрющенко.

Також заступник мера показав фото, на якому зображено пошкоджений окупантами будинок із написом "Я хочу вижити".

У Маріуполі люди кричать про допомогу (t.me/andriyshTime)

Скільки загинуло людей через холод

Андрущенко також опублікував статистику захворюваності у місті. За тиждень у Маріуполі зареєстрували 764 випадки ГРВІ та 82 випадки пневмонії. У тому числі у дітей на ГРВІ - 495 випадки, 21 - пневмонії.

Зокрема, порівняно з першою половиною листопада зростання склало 91%.

Цифра смертності від природних причин за тиждень досягла позначки у 250 випадків, що на 100 випадків більше за жовтень.

Загалом смертність лише за останні два тижні зросла в 1,7 рази.