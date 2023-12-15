"Я хочу, щоб увесь світ почув!" Співачка з Донецька чуттєво висловилася про дітей

За словами Каті, "Little Angels" - пісня про все те, що щодня доводиться проходити маленьким янголятам, про їх викрадене дитинство.

"Зараз наші українські діти та тисячі дітей по всьому світу стикаються з надскладними і зовсім недитячими випробуваннями, долаючи їх з надзвичайною сміливістю, яка властива навіть не всім дорослим. Я захоплююсь українськими жінками, а саме українськими матерями, які зараз намагаються захистити найдорожче, що у них є, своїх дітей", - коментує вона.

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

Сама співачка не була у рідному місті з 2014 року і вона мріє повернутись в український Донецьк.

"Донецьк - це місце, де я робила свої перші кроки у творчості ще зовсім маленькою дівчинкою. І тепер моє серце розривається, знаючи, скільки українських дітей було викрадено і насильно відправлено на російську сторону з наших прифронтових територій. І я молюсь, щоб усі ці діти змогли повернутись додому! Я вірю, що теж вже зовсім скоро потраплю в український Донецьк!" - говорить артистка.

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

"Я хочу, щоб увесь світ почув про ці недопустимі речі, які Росія робить з українськими дітьми - про те, як вони крадуть наше майбутнє, про те, як вони розлучають родини, я хочу, щоб увесь світ знав правду”, - емоційно додає Катерина.