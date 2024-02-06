"Я чекаю на дитину, як впоратись?" Ось що українські вагітні повинні робити під час війни

Вагітність - важлива подія в житті жінки, яка включає переживання, біологічні, психологічні й соціальні зміни. Це також складний період для психічного здоров’я, особливо під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Психолог Юлієя Джежелій розповіла, що існують стратегії, які допомагають підтримувати психічне здоров’я вагітних під час війни.

"Обійми мене або просто побудь поруч"

Дослідження показують, що відсутність соціальної підтримки є впливовим фактором ризику розвитку психічних розладів у перинатальному періоді.

Подумайте і сформуйте своє коло підтримки. Хто та яку саме допомогу може вам запропонувати в різних її аспектах:

емоційна підтримка - важливо мати близьких людей, з якими можна поговорити про ваші турботи, настрій, переживання та майбутню дитину

соціальна мережа підтримки - шукайте групи, чати мам, де ви зможете обговорити переживання з людьми, які розуміють вас

практична підтримка - важливо відверто обговорити з людьми навколо, яка підтримка вам потрібна

інформація підтримка - важливо мати доступ до надійних доказових джерел інформації та знання

Зв’язок із дитиною

Під час вагітності розмова, спів і читання вашій дитині - чудові способи налагоджувати взаємну емоційну прихильність.

Здоровий сон - основна частина будь-якого плану турботи про психічне здоров’я

Це стосується всіх періодів - до, під час вагітності та після пологів. Мозок і тіло потребують сну для відновлення та належної роботи. Зараз складно дотримуватися режиму через нічні тривоги та загрози, тому використовуйте кожну можливість поспати в будь-яку частину доби.

Здоровий сон - достатній за кількістю й задовільний за якістю, тобто тим, як ви почуваєтеся після. Оптимальною вважають тривалість сну орієнтовно 7-9 годин.

Тренуйте навичку прийняття реальності

Прийняти - не дорівнює змиритися із ситуацією. Це означає визнати, що реальність є такою, як є, і вирішити, як діяти ефективно з огляду саме на таку неприємну реальність.

Нагадайте собі, що неприємна реальність така, якою вона є. Її не можна змінити Також звертайте увагу на відчуття в тілі, коли думаєте, що саме вам потрібно прийняти.

Психолог каже, що потрібно дозволити розчаруванню, смутку чи горю виникнути всередині вас, відчути їх, вони незабаром підуть.

Практикуйте усвідомленість до емоцій

Визнання та усвідомлення емоцій дає змогу пройти повз і зменшити свою інтенсивність на довгострокову перспективу.

Через те, що людина надає надмірного значення контролю над емоціями, то може не усвідомлювати своїх почуттів.

Дайте собі час практикувати усвідомленість до своїх почуттів за такими нижче:

зверніть увагу на почуття з цікавістю та доброзичливістю

дозвольте йому бути в тілі, розслабте тіло

прийміть його з увагою, як спостерігач

спробуйте сприйняти почуття, як хвилю, яка приходить і йде

Тиск на себе може бути токсичним

Зменшення очікувань від себе не означає, що ви збираєтеся лінуватися або не піклуватися про свою майбутню дитину. Це означає бути м’якшими й доброзичливішими із собою.

Кожен має важливий та цінний досвід з огляду на те, через що ми пройшли і проходимо. Попри всі труднощі та переживання, які ви можете мати зараз, ви рухаєтесь в напрямку важливої цінності - плекати життя.