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"Я чекати не буду". У Львові водій автобуса відмовився везти бійця ЗСУ без ноги

У Львові водій автобуса відмовився везти бійця ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові водій автобуса відмовився везти військового з інвалідністю. Кричущий інцидент стався на маршруті №29.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook Романа Глушка.

Деталі скандалу в автобусі

За словами Романа, водій зачинив двері перед захисником і не захотів чекати.

"Сьогодні близько 15:00 на зупинці Мітна площа, ця гни*а не взяла нашого захисника і зачинила перед ним двері. Люди з салону кричали, що біля дверей військовий без ноги. "У мене зупинка три хвилини, я чекати не буду", - такою була відповідь", - повідомив чоловік.

Він попросив усіх привернути увагу до інциденту та покарати водія.

У Львові водій автобуса не пустив захисника до салону (фото: facebook.com/roman.hlushko.1)

У новому пості Роман пояснив, що на захист воїна встав тільки він і не міг потрапити до водія, бо двері були зачинені від пасажирів - це ж автобус.

"На жаль, до "діалогу" з ним вступив тільки я (ніякої підтримки з боку людей майже не було). Фізичного доступу до тіла також не було (це не маршрутка, він в капсулі за зачиненими дверима). Приємно бачити таку небайдужість і наші воїни це також бачать", - резюмував Роман.

Реакція українців

Українці у коментарях підтримали Романа та написали, що водія треба покарати.

  • А в чому проблема, повістку без різних відмазок і на фронт. Там буде йому три хвилини.
  • Повістка на фронт це не покарання. Патріоти мають за честь боронити Україну. А це просто мерзота, якій треба на колінах просити пробачення у воїна.
  • Водії 29 маршруту взагалі всі хами і таке я вже у 29 не в перше бачила.
  • Водій, ти - повна сволота.Та ти мав на руках занести цього військового !!! Дуже прикро.
  • А де ті добродії які на початку війни прив'язували до стовпа і пороли мародерів. Треба відновити. На мою думку, не тільки на передовій мають бути партизани. Вони потрібні і в тилу. Щоб боротися з хамством, корупцією, і багато з чим.

До речі, у Львові неадекват принизив воєнного на дорозі.

Також ми писали, що у Рівному маршрутник образив матір захисника України.

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