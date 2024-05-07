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"Я була шокована": зірка українського ТБ розповіла, як педагог принизила її 7-річного сина

Вівторок 07 травня 2024 21:46
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"Я була шокована": зірка українського ТБ розповіла, як педагог принизила її 7-річного сина Олена Вознесенська (фото: instagram.com/elena_voznesenskaya) 
Автор: Василина Копитко

Зірка українських серіалів Олена Вознесенська виховує сина й доньку, яких змалечку бере з собою на знімальний майданчик. Ще до великої війни родина знялася у шоу "Супермама", завдяки чому хлопчик захопився зйомками. До того ж дворічна Аріадна частенько буває на роботі в зіркової матусі, адже Олена продовжує годувати її та має встигнути, поки на майданчику триває обід. А старший Танаім знявся у рекламі разом з акторкою, коли йому був лише рік!

За лаштунками зйомок шоу "єПитання", що виходить на Новому каналі щопонеділка о 20:00, зірка серіалів СТБ розповіла РБК-Україна (проект Styler) про знімальні дні з 7-річним сином і згадала, як його принизила педагог.

"Взагалі зйомки в серіалах "Слід" і "К.О.Д." - це вже наша сімейна традиція. Лише чоловіка ніяк не можу вмовити", - з посмішкою говорить Олена.

&quot;Я була шокована&quot;: зірка українського ТБ розповіла, як педагог принизила її 7-річного синаОлена Вознесенська (фото: instagram.com/elena_voznesenskaya)

За її словами, перед зйомками Танаім завжди дуже хвилюється, адже "відчуває відповідальність, розуміє, що від нього чекають результату".

"Напередодні зйомок я намагаюсь його розслабити, розмовляю з ним, пояснюю, що знімальний процес, мов "гра", і треба сприймати "граючись". І коли Танаім це усвідомлює, йому стає легше", - ділиться Вознесенська.

&quot;Я була шокована&quot;: зірка українського ТБ розповіла, як педагог принизила її 7-річного синаОлена Вознесенська на шоу "єПитання" (фото: Новий канал)

Річ у тім, що син акторки мав не дуже позитивний досвід з театром. Понад рік хлопчик займався в театральній студії. А на одній з показових вистав забув слова, замість яких сказав фінальну фразу, що мав промовити інший персонаж.

Олена каже, що вона як глядач навіть не зрозуміла помилки. Проте вже за лаштунками акторка побачила хлопчика засмученим та в сльозах.

&quot;Я була шокована&quot;: зірка українського ТБ розповіла, як педагог принизила її 7-річного синаОлена Вознесенська (фото: instagram.com/elena_voznesenskaya)

"Уже дорогою додому Танаім розповів нам із чоловіком. Зʼясувалося, їхня керівниця замість того, щоб підбадьорити і сказати, який молодець, що викрутився, вигукнула 7-річній дитині: "Ну ти й дурень!" Я була шокована. І довго не знала, як на це реагувати", - зізнається жінка.

Саме педагог, як би це дивно не звучало, повністю відбила бажання в дитини виступати перед публікою.

"Танаім отримав психологічну травму. І тепер нам доводиться працювати, щоб підняти його самооцінку. До слова, наші спільні зйомки в серіалі дуже сприяють цьому", - резюмувала акторка.

&quot;Я була шокована&quot;: зірка українського ТБ розповіла, як педагог принизила її 7-річного синаОлена Вознесенська (фото: instagram.com/elena_voznesenskaya)

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