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"Я була розчавлена". Зірка "Оппенгеймера" шокувала зізнанням про російського режисера

Понеділок 06 травня 2024 18:25
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"Я була розчавлена". Зірка "Оппенгеймера" шокувала зізнанням про російського режисера Емілі Блант (фото:Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Британська акторка Емілі Блант шокувала подробицями співпраці з російським режисером Андрієм Кончаловським.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням The Sun.

Деталі

Так, зі слів зірки "Оппенгеймеру", коли їй було 19 років, вона проходила у росіянина кастинг на роль у фільмі "Лев узимку".

У результаті роль дісталася дружині Кончаловського Юлії Висоцькій.

Емілі звинуватила режисера в женоненависництві.

"Він був дуже жорстоким під час проб. Йому було приємно ставити мене на місце, а атмосфера була женоненависницькою. Я була розчавлена, коли все закінчилося. Я добре запам'ятала той досвід. Це було жахливо, на той момент я відчувала себе нікчемністю", - пригадала акторка.

&quot;Я була розчавлена&quot;. Зірка &quot;Оппенгеймера&quot; шокувала зізнанням про російського режисера

Андрій Кончаловський (фото: Вікіпедія)

Також вона додала, що поведінка путініста зачепила її почуття, і вона не готова була "тримати удар".

"Режисер поводився жахливо. Ти все ж таки не завжди виявляєшся досить стійким, подібне ставлення зачіпає твої почуття, тому актори іноді почуваються як в окопах. Буває, що все виходить легко і красиво, а іноді доводиться стикатися з чимось болючим", - поділилася знаменитість.

"Зазвичай, я готова до подібних речей. В якості актора ти маєш бути готовим тримати удар", - сказала Блант.

Нагадаємо, російський режисер Андрій Кончаловський підтримує повномасштабну війну Росії проти України та вихваляє президента РФ Володимира Путіна, який, на його думку, "намагається покласти кінець пануванню американського долара".

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