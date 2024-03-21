"Я була в а*уї". Соня Морозюк розказала, як сприйняла затримання Гринкевича

Українська художниця Соня Морозюк розказала , як відреагувала на затримання екс-нареченого Романа Гринкевича, якого підозрюють в участі у корупційній схемі.

Розрив з Романом Гринкевичем

Молода художниця зізналася, що затримання батька Романа Гринкевича Ігоря було для неї шоком.

"Я була в *хуї. Я була здивована, чесно кажучи, коли затримали Ігоря. У мене був шок. Тому що ви ж розумієте, що ніхто не набирав мене зранку і не говорив, що я йду хабар давати. Я була в шоці. Звісно, що в домі це ніяк не обговорювалося, що таке буде відбуватися, і я була просто в шоці. І коли побачила відео в телеграм-каналах, я була дуже здивована", - сказала вона.

Соня зазначила, що на момент затримання батька екс-нареченого вони були вже не разом.

"Ми з ним не були разом, як пара, ми розійшлися до оголошення підозри. Тому що в мене був шок, у нас було різне бачення розв’язання проблем, ми втратили довіру… 8 січня була наша остання зустріч", - зізналася вона.

За словами художниці, вона повідомила йому про розставання по телефону в смс-повідомленні:

"Я з'їхала з мамою на свою квартиру. Ми спілкувалися телефоном і не бачилися. І коли я прийняла це важке рішення закінчити стосунки, я хотіла, як дорослі люди, зустрітися і поговорити, але він не знайшов можливість зустрітися, і ми розійшлися по смс-ках. Він написав щось на кшталт: "Це твій вибір", - розказала Морозюк.

Зазначимо, що у стосунках з Романом Соня була 5 місяців, два з яких вони були заручені.