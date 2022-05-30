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"Я бы не бросила людей под обстрелами": 15-летняя жительница Попасной поделилась историей эвакуации

Фото: 15-летняя жительница Попасной поделилась историей эвакуации (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

15-летняя Лиза Чернышенко стала символом стойкости украинцев. Она ехала машиной из Попасной в Бахмут с четырьмя людьми, когда машину обстреляли. Взрослые получили тяжелые ранения. У Лизы сильно пострадали ноги, однако девушка не могла оставить людей без помощи.

Несмотря на боль, она села за руль и вывезла всех взрослых в безопасное место. Лиза управляла машиной по заминированным дорогам, ехала мимо мертвых тел на обочине.

"Нелегко получилось, было очень больно. Но я бы не бросила людей под обстрелами", - признается она в рамкам проекта Музей "Голоса Мирных".

У Лизы - два сквозных ранения. На ноге нет мизинца, его оторвало. Вместо пальца-глубокая рана до кости. Но все, кого везла девушка, выжили.

Напомним, музей "голоса Мирных" - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. В архиве уже есть более 15 тысяч историй. Рабочие и волонтеры фонда продолжают общаться с людьми и записывать их истории.

Присоединяйтесь и расскажите свою! Это можно сделать так:

- напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;

- посетите портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;

- обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

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Попаснаяэвакуация