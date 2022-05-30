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"Я б не кинула людей під обстрілами": 15-річна мешканка Попасної поділилася історією евакуації

Фото: 15-річна мешканка Попасної поділилася історією евакуації (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

15-річна Ліза Чернишенко стала символом стійкості українців. Вона їхала машиною з Попасної до Бахмуту з чотирма людьми, коли автівку обстріляли. Дорослі отримали важкі поранення. У Лізи сильно постраждали ноги, проте дівчина не могла залишити людей без допомоги.

Попри біль, вона сіла за кермо та вивезла усіх дорослих у безпечне місце. Ліза керувала машиною по замінованих дорогах, їхала повз мертві тіла на узбіччі.

"Нелегко вийшло, було дуже боляче. Але я б не кинула людей під обстрілами", - зізнається вона в рамкам проекту Музей "Голоси Мирних".

У Лізи - два наскрізні поранення. На нозі немає мізинця, його відірвало. Замість пальця - глибока рана до кістки. Але всі, кого везла дівчина, вижили.

Нагадаємо, музей "Голоси Мирних" - наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. У архіві вже є понад 15 тисяч історій. Робітники та волонтери фонду продовжують спілкуватися з людьми та записувати їхні історії.

Долучайтеся та розкажіть свою! Це можна зробити так:

- напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;

- відвідайте портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху;

- зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

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Попаснаяевакуація