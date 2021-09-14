ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Я - алкоголик из Ельца": флешмоб за трезвость в России испортил местный алкаш

Новина українською →
Россия, Вторник 14 сентября 2021 10:28
"Я - алкоголик из Ельца": флешмоб за трезвость в России испортил местный алкаш Коллаж РБК-Украина: Флешмоб за трезвость в России испортил местный алкоголик
Автор: Светлана Мащенко

В России к Всероссийскому дню трезвости решили провести флешмоб с призывом приобщаться к обществу непьющих людей. Но в какой-то момент что-то пошло не по плану - в кадр влез представитель "местной элиты", испортив всю задумку.

Об этом сообщают местные СМИ.

Организаторы акции - Липецкое православное общество "Трезвение" 12 сентября ходили по улице города Елец с огромным баннером с надписью "Я за трезвость", блаженно улыбались, показывая преимущества трезвой жизни. Оператор все это снимал на видео.

И тут в кадр за своими 15 минутами (или секундами) славы влез мужчина, заявив, что он - "алкоголик из Ельца". При этом люди с баннером продолжили мило улыбаться под музыку с призывом быть счастливыми.

"Что может пойти не так во время флешмоба "Я за трезвость"? Конечно, его может испортить местный алкоголик. Это и случилось в Липецкой области, но активисты ничуть не удивились и продолжили петь песню трезвости", - подписано видео.

Видео: В России акцию "за трезвость" испортил местный алкоголик

Ранее врачи выяснили, сколько пива полезно пить в день.

Также доктор Комаровский рассказал, кому очень вредно даже умеренное употребление алкоголя

Читайте РБК-Украина в Google News
алкоголь
LITE
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины