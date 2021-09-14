"Я - алкоголик из Ельца": флешмоб за трезвость в России испортил местный алкаш

В России к Всероссийскому дню трезвости решили провести флешмоб с призывом приобщаться к обществу непьющих людей. Но в какой-то момент что-то пошло не по плану - в кадр влез представитель "местной элиты", испортив всю задумку.

Организаторы акции - Липецкое православное общество "Трезвение" 12 сентября ходили по улице города Елец с огромным баннером с надписью "Я за трезвость", блаженно улыбались, показывая преимущества трезвой жизни. Оператор все это снимал на видео.

И тут в кадр за своими 15 минутами (или секундами) славы влез мужчина, заявив, что он - "алкоголик из Ельца". При этом люди с баннером продолжили мило улыбаться под музыку с призывом быть счастливыми.

"Что может пойти не так во время флешмоба "Я за трезвость"? Конечно, его может испортить местный алкоголик. Это и случилось в Липецкой области, но активисты ничуть не удивились и продолжили петь песню трезвости", - подписано видео.

Видео: В России акцию "за трезвость" испортил местный алкоголик