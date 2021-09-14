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"Я - алкоголік з Єльця": флешмоб за тверезість у Росії зіпсував місцевий алкаш

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Росія, Вівторок 14 вересня 2021 10:28
"Я - алкоголік з Єльця": флешмоб за тверезість у Росії зіпсував місцевий алкаш Колаж РБК-Україна: Флешмоб за тверезість у Росії зіпсував місцевий алкоголік
Автор: Світлана Мащенко

У Росії до Всеросійського дня тверезості вирішили провести флешмоб із закликом долучатися до суспільства непитущих людей. Але в якийсь момент щось пішло не за планом - в кадр вліз представник "місцевої еліти", зіпсувавши всю задумку.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Організатори акції - Липецьке православне товариство "Тверезіння" 12 вересня ходили по вулиці міста Єлець з величезним банером з написом "Я за тверезість", блаженно усміхалися, показуючи переваги тверезого життя. Оператор все це знімав на відео.

І тут в кадр за своїми 15 хвилинами (або секундами) слави вліз чоловік, заявивши, що він - "алкоголік з Єльця". При цьому люди з банером продовжили мило усміхатися під музику із закликом бути щасливими.

"Що може піти не так під час флешмобу "Я за тверезість"? Звичайно, його може зіпсувати місцевий алкоголік. Це і сталося в Липецькій області, але активісти нітрохи не здивувалися і продовжили співати пісню тверезості", - підписано відео.

Відео: у Росії акцію "за тверезість" зіпсував місцевий алкоголік

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