Windows 11 стала популярнее Windows 10 среди определенной группы пользователей

Windows 10 прочно удерживала позиции в последние годы, несмотря на планы Microsoft прекратить поддержку Windows 10 в октябре 2025 года. Теперь появились признаки того, что принятие Windows 11 наконец-то движется в правильном направлении для Microsoft.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Как много пользователей используют Windows 11

Данные опроса аппаратного обеспечения Steam за август показывают, что использование Windows 11 составляет 49 процентов, что на более чем 3 процента больше предыдущего показателя в июле, который составлял почти 46 процентов.

Использование Windows 10 снизилось примерно до 47 процентов, в то время как использование macOS и Linux в Steam в основном осталось прежним в течение августа.

Использование Windows 11 в Интернете также росло в течение прошлого года. В июле 2023 года Windows 11 имела долю рынка около 23 процентов, а теперь она выросла почти до 32 процентов в августе 2024 года, согласно StatCounter.

Утечка данных в октябре показала, что Windows 11 использовалась более чем 400 миллионами устройств на тот момент, что является более медленным темпом принятия по сравнению с Windows 10.

Windows 10 потребовался год, чтобы достичь 400 миллионов активных устройств, тогда как Windows 11 потребовалось два года, чтобы достичь того же рубежа. Расхождение отчасти объясняется требованиями к обновлению для Windows 11.

Что известно про Windows 11

Microsoft впервые запустила Windows 11 в октябре 2021 года с жесткими аппаратными требованиями, требующими микросхемы безопасности TPM и процессоров, выпущенных с 2018 года и позже.

В то время как Windows 11 была бесплатным обновлением для пользователей Windows 10, миллионы устройств остались в стороне и не смогли обновиться из-за аппаратных требований Microsoft.

Windows 10 предлагалась как бесплатное обновление для пользователей Windows 7 и Windows 8, и у нее не было таких строгих ограничений на аппаратное обеспечение, поэтому миллионы смогли обновиться вместо того, чтобы покупать новые устройства.

Теперь Microsoft планирует взимать плату с предприятий за продолжение использования Windows 10 после окончания ее поддержки в октябре 2025 года. Потребители также смогут впервые заплатить за дополнительные обновления безопасности для Windows 10.

Windows 11 обогнала Windows 10 в Steam (фото: Steam)