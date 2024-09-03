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Windows 11 стала популярнее Windows 10 среди определенной группы пользователей

Вторник 03 сентября 2024 14:00
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Windows 11 стала популярнее Windows 10 среди определенной группы пользователей Операционная система Windows 11 впервые обогнала Windows 10 по использованию среди пользователей Steam (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Windows 10 прочно удерживала позиции в последние годы, несмотря на планы Microsoft прекратить поддержку Windows 10 в октябре 2025 года. Теперь появились признаки того, что принятие Windows 11 наконец-то движется в правильном направлении для Microsoft.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Как много пользователей используют Windows 11

Данные опроса аппаратного обеспечения Steam за август показывают, что использование Windows 11 составляет 49 процентов, что на более чем 3 процента больше предыдущего показателя в июле, который составлял почти 46 процентов.

Использование Windows 10 снизилось примерно до 47 процентов, в то время как использование macOS и Linux в Steam в основном осталось прежним в течение августа.

Использование Windows 11 в Интернете также росло в течение прошлого года. В июле 2023 года Windows 11 имела долю рынка около 23 процентов, а теперь она выросла почти до 32 процентов в августе 2024 года, согласно StatCounter.

Утечка данных в октябре показала, что Windows 11 использовалась более чем 400 миллионами устройств на тот момент, что является более медленным темпом принятия по сравнению с Windows 10.

Windows 10 потребовался год, чтобы достичь 400 миллионов активных устройств, тогда как Windows 11 потребовалось два года, чтобы достичь того же рубежа. Расхождение отчасти объясняется требованиями к обновлению для Windows 11.

Что известно про Windows 11

Microsoft впервые запустила Windows 11 в октябре 2021 года с жесткими аппаратными требованиями, требующими микросхемы безопасности TPM и процессоров, выпущенных с 2018 года и позже.

В то время как Windows 11 была бесплатным обновлением для пользователей Windows 10, миллионы устройств остались в стороне и не смогли обновиться из-за аппаратных требований Microsoft.

Windows 10 предлагалась как бесплатное обновление для пользователей Windows 7 и Windows 8, и у нее не было таких строгих ограничений на аппаратное обеспечение, поэтому миллионы смогли обновиться вместо того, чтобы покупать новые устройства.

Теперь Microsoft планирует взимать плату с предприятий за продолжение использования Windows 10 после окончания ее поддержки в октябре 2025 года. Потребители также смогут впервые заплатить за дополнительные обновления безопасности для Windows 10.

Windows 11 стала популярнее Windows 10 среди определенной группы пользователей

Windows 11 обогнала Windows 10 в Steam (фото: Steam)

У нас также есть материал про 6 причин, почему Windows 10 остается самой популярной ОС в мире.

А еще мы писали о том, как сделать Windows 10 похожей на Windows 11 без обновления системы.

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