У Windows 11 меню "Пуск" отримало значне оновлення

Меню "Пуск" у Windows 11 готується до значного оновлення, яке включає окрему панель віджетів. В останній збірці Windows 11 Build 26212 (Canary) додано підтримку нової функції, званої "Start Menu Companions".

Ці додатки-віджети для меню "Пуск" можуть з'являтися поруч із закріпленими елементами або у списку всіх застосунків, надаючи корисну інформацію, таку як прогноз погоди, котирування акцій та інші дані.

Microsoft офіційно не згадала про нову функцію "Start Menu Companions" у примітках до випуску збірки Windows 11 Insider Preview Build 26212 у каналі Canary. Цю можливість виявив Albacore (@thebookisclosed на X), що мається на увазі, що вона незабаром стане доступною для тестування у програмі Windows Insider.

It's time for the Start menu до стає extensible!

Windows 11 ? Вони's apps that provide Adaptive Cards which display on a floating island (docked or ) alongside Start

За допомогою Widgets data as a quick demo pic.twitter.com/FddrpC99h3 — Albacore (@thebookisclosed) May 9, 2024

Віджети меню "Пуск" нагадують відродження "живих плиток", підтримку яких Microsoft припинила наприкінці 2021 року при анонсі Windows 11 та його меню "Пуск", яке, м'яко кажучи, не вразило користувачів.