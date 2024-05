В Windows 11 меню "Пуск" получило внушительное обновление

Меню "Пуск" в Windows 11 готовится к значительному обновлению, которое включает отдельную панель виджетов. В последней сборке Windows 11 Build 26212 (Canary) добавлена поддержка новой функции, называемой "Start Menu Companions".

Эти приложения-виджеты для меню "Пуск" могут появляться рядом с закрепленными элементами или в списке всех приложений, предоставляя полезную информацию, такую как прогноз погоды, котировки акций и другие данные.

Microsoft официально не упомянула о новой функции "Start Menu Companions" в примечаниях к выпуску сборки Windows 11 Insider Preview Build 26212 в канале Canary. Эту возможность обнаружил Albacore (@thebookisclosed на X), что подразумевает, что она скоро станет доступной для тестирования в программе Windows Insider.

It's time for the Start menu to become extensible!

Windows 11 β build 26212 quietly introduces support for "Start Menu Companions." They're apps that provide Adaptive Cards which display on a floating island (docked or ) alongside Start

Used Widgets data as a quick demo pic.twitter.com/FddrpC99h3