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В Windows 11 меню "Пуск" получило внушительное обновление

Пятница 10 мая 2024 17:35
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В Windows 11 меню "Пуск" получило внушительное обновление Меню "Пуск" в Windows 11 получит большое обновление с отдельной панелью виджетов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В Windows 11 Microsoft представит обновленное меню "Пуск" с добавлением новой панели виджетов. В сборке 26212 была внедрена функция "Start Menu Companions", позволяющая отображать виджеты рядом с приложениями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Меню "Пуск" в Windows 11 готовится к значительному обновлению, которое включает отдельную панель виджетов. В последней сборке Windows 11 Build 26212 (Canary) добавлена поддержка новой функции, называемой "Start Menu Companions".

Эти приложения-виджеты для меню "Пуск" могут появляться рядом с закрепленными элементами или в списке всех приложений, предоставляя полезную информацию, такую как прогноз погоды, котировки акций и другие данные.

Microsoft официально не упомянула о новой функции "Start Menu Companions" в примечаниях к выпуску сборки Windows 11 Insider Preview Build 26212 в канале Canary. Эту возможность обнаружил Albacore (@thebookisclosed на X), что подразумевает, что она скоро станет доступной для тестирования в программе Windows Insider.

Виджеты меню "Пуск" напоминают возрождение "живых плиток", поддержку которых Microsoft прекратила в конце 2021 года при анонсе Windows 11 и его меню "Пуск", которое, мягко говоря, не впечатлило пользователей.

Напомним, что в Windows добавили программу, которая легко сможет заменить Chrome.

А еще мы писали про пять лучших будущих функций Windows 11.

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