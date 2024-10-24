Без Wi-Fi, але з азартом. 13 найкращих ігор на Android, в які можна грати без підключення до інтернету

Subway Surfers

Захоплюючий раннер із приємною графікою та відмінною оптимізацією під будь-який пристрій. Зміна локацій, можливість вибору персонажів та купа гаджетів для них не дають грі набриднути за першу годину.

Subway Surfers (фото: Pocket Gamer)

Magic Rampage

Платформер з десятками складних 2D-рівнів, системою екіпірування персонажа та безліччю секретних місць. До більшості схованок можна дістатися лише завдяки спеціальним речам, які потрібно знайти.

Magic Rampage (фото: Google Play)

Soul Knight

У Soul Knight гравцю доведеться досліджувати підземелля, знищувати монстрів та шукати скарби. Гра візуально оформлена у восьмибітному ретро-стилі. На старті необхідно вибрати один із 14 класів персонажів. Тут доступні лицар, убивця, розбійник, ельф, маг, алхімік та інші. Кожен герой має свої унікальні здібності та характеристики.

У підземеллі вам доведеться виконати п'ять місій на трьох рівнях. Вам доведеться відбиватись від хвиль ворогів, щоб відкрити подальші проходи. Локації містять як ворогів, але й пастки. Не забувайте відчиняти ящики з корисними предметами.

Рівні генеруються випадково, що допомагає не втратити інтерес при повторному проходженні. Адже запам'ятати правильний маршрут та розташування об'єктів не вдасться.

Soul Knight (фото: Nintendo)

The Dark Book

Рольова гра з темним світом, в якій вам доведеться пройти довгий шлях у пошуках магічної книги.

Головний герой - воїн у вигляді скелета, якого необхідно розвивати, додаючи нові здібності та покращуючи навички. У The Dark Book можна не лише битися зброєю, а й використовувати заклинання. Зброя та інші речі досить швидко ламаються, тому доведеться постійно шукати нові засоби боротьби з ворогами.

The Dark Book (скриншот: YouTube)

Skull Towers

У цій грі ви, як лучник, повинні захищати місто від зомбі, тролів та орків, використовуючи стріли та магію. Вам також належить будувати вежі та прокачувати свого персонажа, розвиваючи його навички. Skull Towers сподобається любителям стратегій tower defense (TD).

Skull Towers (фото: Google Play)

Hungry Shark World

Досліджуючи морські глибини та узбережжя, не забувайте, що на кожного хижака завжди знайдеться свій монстр.

Hungry Shark World (фото: Google Play)

NOVA - Legacy

Десятки локацій, тонни зброї, кастомізація персонажів та складні боси - все це чекає на гравців.

NOVA - Legacy (фото: Linkedln)

Space Marshals 2

Тактичний шутер з видом зверху, що поєднує в собі стилі наукової фантастики та вестерну. У грі ви берете на себе роль Бертона, який полює на злочинців у всій галактиці.

Для успішного виконання місій потрібно не тільки вміти стріляти, а й продумувати свої дії, планувати атаки, підбирати спорядження та екіпірування. Найкращий варіант тут - секретний прохід.

Space Marshals 2 (фото: Google Play)

Friday the 13th: Killer Puzzle

Хорор-головоломка з графікою мультфільму. Як легендарний вбивця Джейсон Вурхіз, вам потрібно вистежити своїх жертв і пройти понад 100 рівнів. У процесі вам заважатимуть поліція, пастки, кішки, мати Джейсона та інші зустрічі, які ускладнюють ситуацію.

Friday the 13th: Killer Puzzle (фото: Blue Stacks)

Alto's Adventure

Елегантний двовимірний раннер, в якому вам доведеться кататися на сноуборді. У грі реалістична фізика, повністю динамічне освітлення та погодні ефекти, унікальні для кожної нової траси.

Alto's Adventure (фото: App Store)

Grand Mountain Adventure

У цій спортивній грі ви зможете кататися на лижах та сноуборді. Ви підкорите великі схили та дослідите гірськолижні курорти по всьому світу. Спочатку доступна демоверсія з однією безкоштовною трасою.

У повній версії розблоковано всі сім вершин відкритого світу. Усього доступно 100 випробувань 10 різних типів - фрірайд, біг-ейр, слоупстайл та інші. Grand Mountain Adventure також має багатокористуваьцкий режим, що працює через пряме з'єднання Wi-Fi.

Grand Mountain Adventure (фото: Nintendo)

Kingdom Rush

Перший розділ знаменитої серії ігор TD, що відрізняється незвичайною графікою та продуманим геймплеєм. На гравців чекають не тільки вежі з різним призначенням і поліпшеннями, але й десятки противників, багато з яких вимагають особливого підходу.

Kingdom Rush (фото: Google Play)

Drift Max Pro

Гра для любителів дрифту, в якій можна проводити детальне налаштування транспортних засобів. У режимі кар'єри вам доведеться заробляти гроші, проходити випробування, отримувати комплекти покращень та будувати свій гараж.

Перегони проходять на трасах у Нью-Йорку, Токіо та інших відомих містах. У змаганнях можна використовувати потужні автомобілі різних марок і навіть зібрати свій власний унікальний автомобіль.

Drift Max Pro (фото: App Store)