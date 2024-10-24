Без Wi-Fi, но с азартом. 13 лучших игр на Android, в которые можно играть без подключения к интернету

Subway Surfers

Захватывающий раннер с приятной графикой и отличной оптимизацией под любое устройство. Смена локаций, возможность выбора персонажей и куча гаджетов для них не дают игре надоесть за первый час.

Subway Surfers (фото:Pocket Gamer)

Magic Rampage

Платформер с десятками сложных 2D-уровней, системой экипировки персонажа и множеством секретных мест. До большинства тайников можно добраться только благодаря специальным вещам, которые нужно найти.

Magic Rampage (фото: Google Play)

Soul Knight

В Soul Knight игроку предстоит исследовать подземелья, уничтожать монстров и искать сокровища. Игра визуально оформлена в восьмибитном ретро-стиле. На старте необходимо выбрать один из 14 классов персонажей. Здесь доступны рыцарь, убийца, разбойник, эльф, маг, алхимик и другие. Каждый герой обладает своими уникальными способностями и характеристиками.

В подземелье вам предстоит выполнить пять миссий на трех уровнях. Вам придется отбиваться от волн врагов, чтобы открыть дальнейшие проходы. Локации содержат не только врагов, но и ловушки. Не забывайте открывать ящики с полезными предметами.

Уровни генерируются случайным образом, что помогает не потерять интерес при повторном прохождении. Ведь запомнить правильный маршрут и расположение объектов не получится.

Soul Knight (фото: Nintendo)

The Dark Book

Ролевая игра с темным миром, в которой вам предстоит пройти долгий путь в поисках магической книги.

Главный герой - воин в виде скелета, которого необходимо развивать, добавляя новые способности и улучшая навыки. В The Dark Book можно не только сражаться оружием, но и использовать заклинания. Доспехи и другие вещи довольно быстро ломаются, поэтому придется постоянно искать новые средства борьбы с врагами.

The Dark Book (скриншот: YouTube)

Skull Towers

В этой игре вы, как лучник, должны защищать город от зомби, троллей и орков, используя стрелы и магию. Вам также предстоит строить башни и прокачивать своего персонажа, развивая его навыки. Skull Towers понравится любителям стратегий tower defense (TD).

Skull Towers (фото: Google Play)

Hungry Shark World

Исследуя морские глубины и побережье, не забывайте, что на каждого хищника всегда найдется свой монстр.

Hungry Shark World (фото: Google Play)

NOVA - Legacy

Десятки локаций, тонны оружия, кастомизация персонажей и сложные боссы - все это ждет игроков.

NOVA - Legacy (фото: Linkedln)

Space Marshals 2

Тактический шутер с видом сверху, сочетающий в себе стили научной фантастики и вестерна. В игре вы берете на себя роль Бертона, который охотится на преступников по всей галактике.

Для успешного выполнения миссий нужно не только уметь стрелять, но и продумывать свои действия, планировать атаки, подбирать снаряжение и экипировку. Лучший вариант здесь - секретный проход.

Space Marshals 2 (фото: Google Play)

Friday the 13th: Killer Puzzle

Хоррор-головоломка с мультяшной графикой. Как легендарный убийца Джейсон Вурхиз, вам нужно выследить своих жертв и пройти более 100 уровней. В процессе вам будут мешать полиция, ловушки, кошки, мать Джейсона и другие встречи, которые усложняют ситуацию.

Friday the 13th: Killer Puzzle (фото: Blue Stacks)

Alto’s Adventure

Элегантный двухмерный раннер, в котором вам предстоит кататься на сноуборде. В игре реалистичная физика, полностью динамическое освещение и погодные эффекты, уникальные для каждой новой трассы.

Alto’s Adventure (фото: App Store)

Grand Mountain Adventure

В этой спортивной игре вы сможете кататься на лыжах и сноуборде. Вы покорите большие склоны и исследуете горнолыжные курорты по всему миру. Изначально доступна демоверсия с одной бесплатной трассой.

В полной версии разблокированы все семь вершин открытого мира. Всего доступно 100 испытаний 10 различных типов - фрирайд, биг-эйр, слоупстайл и другие. Grand Mountain Adventure также имеет многопользовательский режим, работающий через прямое соединение Wi-Fi.

Grand Mountain Adventure (фото: Nintendo)

Kingdom Rush

Первая глава знаменитой серии игр TD, отличающаяся необычной графикой и продуманным геймплеем. Игроков ждут не только башни с различным предназначением и улучшениями, но и десятки противников, многие из которых требуют особого подхода.

Kingdom Rush (фото: Google Play)

Drift Max Pro

Игра для любителей дрифта, в которой можно проводить детальную настройку транспортных средств. В режиме карьеры вам предстоит зарабатывать деньги, проходить испытания, получать комплекты улучшений и строить свой гараж.

Гонки проходят на трассах в Нью-Йорке, Токио и других известных городах. В соревнованиях вы можете использовать мощные автомобили разных марок и даже собрать свой собственный уникальный автомобиль.

Drift Max Pro (фото: App Store)