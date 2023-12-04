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У WhatsApp з'явиться важлива та довгоочікувана функція

У WhatsApp додадуть пошук користувачів за логіном (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У месенджері WhatsApp невдовзі з'явиться нова функція. Тепер користувачі зможуть шукати людей за ніком (логіном).

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Android Police.

За повідомленнями джерела, в останній бета-версії WhatsApp для Android виявлено введення нового методу пошуку користувачів. Тепер, крім пошуку за ім'ям або номер телефону, з'явилася можливість використовувати юзернейми, або імена користувачів.

Швидше за все, в майбутньому WhatsApp надасть користувачам можливість вибирати унікальні юзернейми, які будуть використовуватися для пошуку бази даних месенджера. На даний момент функція присвоєння нікнеймів ще не активна, але, ймовірно, вона з'явиться в бета-версії, а потім буде впроваджена у стандартній версії.

Введення нікнеймів, подібних до тих, що вже давно використовуються в Telegram, обіцяє зробити пошук користувачів зручнішим і покращити приватність, оскільки дозволить приховати номер телефону, залишаючись на зв'язку.

Пошук людей за ніком у WhatsApp (фото: Android Police)

Нагадаємо, що WhatsApp впровадив функцію, на яку всі довго чекали.

А ще ми писали про те, що Google додав у Gmail нову цікаву функцію.

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