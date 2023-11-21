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У WhatsApp з'явиться функція, яку чекали всі: що відомо

Обліковий запис у WhatsApp для iPhone можна підтвердити за допомогою електронної пошти (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Meta представила нове оновлення для WhatsApp, яке дозволяє користувачам прив'язувати свій обліковий запис до адреси електронної пошти. Тепер автентифікація в месенджері здійснюється через підтвердження по електронній скриньці замість використання SMS.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android 9to5Google.

Згідно з наявною інформацією, можливість авторизації в месенджері через адресу електронної пошти представлена у WhatsApp версії 23.24.70 для пристроїв на базі iOS, яка була опублікована в магазині додатків Apple App Store.

Ця функція не замінює традиційний метод авторизації через SMS, а є альтернативним варіантом, який може бути корисним, наприклад, у разі відсутності покриття сотового зв'язку оператора.

Для використання цієї нової функції користувач повинен вказати свою адресу електронної пошти в налаштуваннях програми. Це можна зробити, перейшовши в меню налаштувань профілю та вибравши розділ "Обліковий запис", де передбачено поле для введення адреси електронної пошти.

Зазначається, що поштова скринька використовується виключно для авторизації, інші користувачі сервісу не можуть її побачити. Оскільки поштову адресу ідентифікують лише для процесу ідентифікації, для взаємодії з сервісом, як і раніше, потрібна наявність номера мобільного оператора, що діє.

Раніше ми писали, що WhatsApp впровадив функцію, на яку всі довго чекали.

А ще у нас є матеріал про функцію в WhatsApp, яка додає ярлик для відкриття чатів зі штучним інтелектом.

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