У WhatsApp з'явиться функція, яку чекали всі: що відомо

Згідно з наявною інформацією, можливість авторизації в месенджері через адресу електронної пошти представлена у WhatsApp версії 23.24.70 для пристроїв на базі iOS, яка була опублікована в магазині додатків Apple App Store.

Ця функція не замінює традиційний метод авторизації через SMS, а є альтернативним варіантом, який може бути корисним, наприклад, у разі відсутності покриття сотового зв'язку оператора.

Для використання цієї нової функції користувач повинен вказати свою адресу електронної пошти в налаштуваннях програми. Це можна зробити, перейшовши в меню налаштувань профілю та вибравши розділ "Обліковий запис", де передбачено поле для введення адреси електронної пошти.

Зазначається, що поштова скринька використовується виключно для авторизації, інші користувачі сервісу не можуть її побачити. Оскільки поштову адресу ідентифікують лише для процесу ідентифікації, для взаємодії з сервісом, як і раніше, потрібна наявність номера мобільного оператора, що діє.