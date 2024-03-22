У WhatsApp з'явиться безкоштовна функція, за яку Telegram доводиться платити

Що відомо про нову функцію

У бета-версії додатку WhatsApp для Android доступна функція переведення голосових повідомлень у текст. Щоб активувати її, користувачі повинні завантажити додатковий модуль розміром близько 150 Мбайт. Після встановлення вони зможуть включити опцію текстового перекладу голосових повідомлень.

Це оновлення спрямоване на покращення доступності та зручності використання месенджера для всіх категорій користувачів, включаючи тих, хто має проблеми зі слухом або хто часто перебуває в шумних умовах. Надання можливості перетворення голосових повідомлень на текст розширює вибір у способах взаємодії та комунікації.

WhatsApp також запевняє, що під час використання цієї функції дані залишаються у безпеці завдяки наскрізному шифруванню. Це забезпечує конфіденційність листування навіть при конвертації голосових повідомлень у текст.

Точна дата випуску цієї функції на стабільному каналі оновлень поки невідома. Однак розробники продовжують тестувати її у бета-версії, що говорить про швидку появу цієї можливості для всіх користувачів WhatsApp на Android.