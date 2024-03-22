В WhatsApp появится бесплатная функция, за которую в Telegram приходится платить

Что известно о новой функции

В бета-версии приложения WhatsApp для Android доступна функция перевода голосовых сообщений в текст. Чтобы активировать ее, пользователи должны загрузить дополнительный модуль размером около 150 Мбайт. После его установки они смогут включить опцию текстового перевода голосовых сообщений.

Это обновление направлено на улучшение доступности и удобства использования мессенджера для всех категорий пользователей, включая тех, у кого есть проблемы со слухом или кто часто находится в шумных условиях. Предоставление возможности преобразования голосовых сообщений в текст расширяет выбор в способах взаимодействия и коммуникации.

WhatsApp также заверяет, что при использовании этой функции данные остаются в безопасности благодаря сквозному шифрованию. Это обеспечивает конфиденциальность переписки, даже при конвертации голосовых сообщений в текст.

Точная дата выпуска этой функции на стабильном канале обновлений пока неизвестна. Однако разработчики продолжают тестировать ее в бета-версии, что говорит о скором появлении этой возможности для всех пользователей WhatsApp на Android.