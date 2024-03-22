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В WhatsApp появится бесплатная функция, за которую в Telegram приходится платить

WhatsApp на Android научится превращать голосовые сообщения в текст (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

WhatsApp для Android внедряет инновационную функцию, позволяющую переводить голосовые сообщения в текстовый формат. Это обновление является реакцией на запросы пользователей, которые хотят иметь возможность удобного чтения сообщений в случаях, когда прослушивание голосовых невозможно или неудобно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Google и Android 9to5Google.

Что известно о новой функции

В бета-версии приложения WhatsApp для Android доступна функция перевода голосовых сообщений в текст. Чтобы активировать ее, пользователи должны загрузить дополнительный модуль размером около 150 Мбайт. После его установки они смогут включить опцию текстового перевода голосовых сообщений.

Это обновление направлено на улучшение доступности и удобства использования мессенджера для всех категорий пользователей, включая тех, у кого есть проблемы со слухом или кто часто находится в шумных условиях. Предоставление возможности преобразования голосовых сообщений в текст расширяет выбор в способах взаимодействия и коммуникации.

WhatsApp также заверяет, что при использовании этой функции данные остаются в безопасности благодаря сквозному шифрованию. Это обеспечивает конфиденциальность переписки, даже при конвертации голосовых сообщений в текст.

Точная дата выпуска этой функции на стабильном канале обновлений пока неизвестна. Однако разработчики продолжают тестировать ее в бета-версии, что говорит о скором появлении этой возможности для всех пользователей WhatsApp на Android.

Читайте также, как избежать удаления переписки и учетной записи в WhatsApp.

А еще мы писали, что в WhatsApp для iOS появилась функция, связанная с отправкой фото и видео.

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