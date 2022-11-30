У WhatsApp з'явилася корисна функція: про що йдеться

У популярному месенджері WhatsApp з'явилася нова функція. Йдеться про повідомлення самому собі.

Як це працює

Функція називається "Написати собі" (Message Yourself). По суті це чат, який видно тільки вам. Туди можна надсилати нотатки, нагадування, посилання та будь-яку іншу інформацію, яку бажаєте зберегти.

Про підготовку нової опції стало відомо раніше - на початку листопада вона з'явилася у частини бета-тестерів. Наразі WhatsApp повідомив про її запуск на всіх пристроях користувачів.

Скористатися нововведенням можуть власники як Android, так і пристроїв iOS. Якщо у вас зараз ця функція недоступна - зачекайте трохи до оновлення версії.

Як почати чат із собою

Вгорі списку контактів – вказаний ваш власний контакт. Ви можете вибрати його та почати спілкування, як звичайно з іншими користувачами. При цьому всі надіслані повідомлення будуть відображатися лише вам.

До речі, подібна опція є й у Telegram. Там вона називається "Вибране". Інформація, що потрапила в цю папку, зберігається і тільки ви бачите її. У будь-який час її можна відкрити та переглянути на смартфоні або іншому пристрої.