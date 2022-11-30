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У WhatsApp з'явилася корисна функція: про що йдеться

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Середа 30 листопада 2022 08:49
У WhatsApp з'явилася корисна функція: про що йдеться Фото: У WhatsApp з'явилася нова опція (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У популярному месенджері WhatsApp з'явилася нова функція. Йдеться про повідомлення самому собі.

Про нову можливість розповіли у виданні CNet.

Як це працює

Функція називається "Написати собі" (Message Yourself). По суті це чат, який видно тільки вам. Туди можна надсилати нотатки, нагадування, посилання та будь-яку іншу інформацію, яку бажаєте зберегти.

Про підготовку нової опції стало відомо раніше - на початку листопада вона з'явилася у частини бета-тестерів. Наразі WhatsApp повідомив про її запуск на всіх пристроях користувачів.

Скористатися нововведенням можуть власники як Android, так і пристроїв iOS. Якщо у вас зараз ця функція недоступна - зачекайте трохи до оновлення версії.

Як почати чат із собою

Вгорі списку контактів – вказаний ваш власний контакт. Ви можете вибрати його та почати спілкування, як звичайно з іншими користувачами. При цьому всі надіслані повідомлення будуть відображатися лише вам.

До речі, подібна опція є й у Telegram. Там вона називається "Вибране". Інформація, що потрапила в цю папку, зберігається і тільки ви бачите її. У будь-який час її можна відкрити та переглянути на смартфоні або іншому пристрої.

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А також раніше розповідали про прості способи, як підзарядити смартфон за відсутності електрики.

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