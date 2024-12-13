WhatsApp підготував важливе оновлення: що нового з'явилося

Деталі оновлення

Тепер користувачі зможуть вибирати конкретних учасників під час дзвінка з групового чату, щоб не турбувати всю групу, що буде корисно для організації сюрпризів або приватних обговорень у великих групах.

Оновлення також приносить десять нових відеоефектів, щоб зробити дзвінки більш захоплюючими, від фільтрів з вушками щеня до підводних тем і ефектів караоке.

Крім того, WhatsApp повідомляє, що користувачі настільних ПК отримають оновлений інтерфейс дзвінків, що спростить процес початку розмов, створення посилань на дзвінки або набір номерів прямо в настільному додатку.

Нарешті, компанія Meta поліпшила якість відеодзвінків як для особистих, так і для групових дзвінків, незалежно від того, з якого пристрою - настільного або мобільного - відбувається підключення.

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