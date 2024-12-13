WhatsApp подготовил важное обновление: что нового появилось

Детали обновления

Теперь пользователи смогут выбирать конкретных участников при звонке из группового чата, чтобы не беспокоить всю группу, что будет полезно для организации сюрпризов или приватных обсуждений в больших группах.

Обновление также приносит десять новых видеоэффектов, чтобы сделать звонки более увлекательными, от фильтров с ушками щенка до подводных тем и эффектов караоке.

Кроме того, WhatsApp сообщает, что пользователи настольных ПК получат обновленный интерфейс звонков, что упростит процесс начала разговоров, создание ссылок на звонки или набор номеров прямо в настольном приложении.

Наконец, компания Meta улучшила качество видеозвонков как для личных, так и для групповых звонков, независимо от того, с какого устройства - настольного или мобильного - происходит подключение.

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