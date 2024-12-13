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WhatsApp подготовил важное обновление: что нового появилось

WhatsApp обновляет функции звонков для ПК и мобильных устройств (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

WhatsApp анонсировал обновление для своих звонков на мобильных и настольных платформах, включая возможность выбора участников в групповых чатах, использование новых эффектов и улучшение разрешения видео.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Детали обновления 

Теперь пользователи смогут выбирать конкретных участников при звонке из группового чата, чтобы не беспокоить всю группу, что будет полезно для организации сюрпризов или приватных обсуждений в больших группах. 

Обновление также приносит десять новых видеоэффектов, чтобы сделать звонки более увлекательными, от фильтров с ушками щенка до подводных тем и эффектов караоке. 

Кроме того, WhatsApp сообщает, что пользователи настольных ПК получат обновленный интерфейс звонков, что упростит процесс начала разговоров, создание ссылок на звонки или набор номеров прямо в настольном приложении.  

Наконец, компания Meta улучшила качество видеозвонков как для личных, так и для групповых звонков, независимо от того, с какого устройства - настольного или мобильного - происходит подключение. 

WhatsApp)

Напомним, что WhatsApp больше не будет работать на некоторых телефонах.

А еще мы писали про 12 скрытых функций WhatsApp, которые изменят ваше общение с людьми.

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