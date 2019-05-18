Взрыв в ПриватБанке: шокирующая развязка смертельной трагедии (фото)

Взрыв в отделении ПриватБанка прогремел в пятницу, 17 мая, в Старобельске Луганской области. Недавно всплыли новые скандальные подробности о погибшем от взрыва мужчине, бывшем бойце "Айдара", 47-летнем Валерие Гаврилове. Об этом сообщил журналист Владимир Бойко на своей Facebook-странице.

Напомним, в отделение банка зашел мужчина, который пытался получить кредит по поддельным документам. Сотрудники банка обнаружили обман и вызвали полицию. Тогда мужчина достал из сумки гранату, выдернул чеку и хотел бросить в правоохранителей, но устройство взорвалось у него в руках.

В ПриватБанке боец Айдара взорвал гранату (фото: lug.gp.gov.ru)

О Валерии Гаврилове известно то, что он "погиб" 8 февраля 2015 года в Станице Луганская во время столкновения с разведывательно-диверсионной группой российско-террористических войск. Об этом официально сообщил спикер "Айдара" Альберт Чувашов. Гаврилов был бойцом батальона "Айдар" и луганским журналистом. Теперь же стало ясно, что тогда он инсценировал свою смерть, чтобы избежать ответственности за похищение человека.

В Приватбанке боец Айдара взорвал гранату (скрин: facebook.com/volodymyr.boiko1965)

Дело в том, что 4 октября 2014 года Валерия вместе с другим бойцом "Айдара" в Киеве задержала милиция за "похищение заместителя министра здравоохранения Луганской народной республики" Павла Малыша. Похитители утверждали, что доставить Малыша в Киева им приказал командир "Айдара".

Подозреваемые в похищении вышли под залог, а впоследствии уголовное производство закрыли.

В ПриватБанке боец Айдара взорвал гранату (скрин: facebook.com/volodymyr.boiko1965)

К счастью, никто кроме подрывника не пострадал, однако один из правоохранителей получил контузию.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк анонсировал выход новой версии мобильного приложения Приват24.

Напомним, ПриватБанк предупредил украинцев о новом виде мошенничества.

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