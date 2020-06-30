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Вибух будинку в Києві: постраждалі не можуть потрапити в нові квартири від Зеленського

STYLERЖиття    30.06.2020 - 09:14
Вибух будинку в Києві: постраждалі не можуть потрапити в нові квартири від Зеленського
Вибух будинку в Києві (фото: РБК-Україна)

Постраждалі від вибуху будинку в Києві поскаржилися, що нові квартири їм недоступні

Постраждалі від вибуху в житловому будинку на Позняках в Києві не можуть потрапити в подаровані їм квартири. Мешканці кажуть, що їм фактично вручили сертифікати, але в нове житло їх не пускають.

Так, понад 200 осіб зібралися 29 червня на акції пам'яті загиблих від вибуху на Соломії Крушельницької, 1/5, повідомляє 5 канал.

Як відомо, Володимир Зеленський вручив ключі від нових квартир 12 сім'ям. В першу чергу квартири отримали ті, хто втратив родичів, має малолітніх дітей, живе в інтернаті і не має альтернативного житла.

Але постраждалі кажуть, що документів на квартири у них поки немає. Тільки сертифікати, в яких фото підпису забудовника, технічний будівельний номер. За словами жителів, цей номер не відповідає номеру будинку, а будівлі обнесені парканом.

"Тільки сертифікат. Туди нас не пускають, ми нічого не бачили, не знаємо. Папірець і всі й поки що більше нічого. Ключі є, але нас туди не пускають... Кажуть, що там ще не прибрали будсміття і ходити там нам небезпечно", - кажуть люди.

Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці на Позняках відбувся у неділю, 21 червня. За головною версією слідства, в одній із квартир стався хлопок газу через витік. У результаті вибуху і обвалу загинули 5 осіб.

Як ми писали раніше, під час вибуху на Позняках помер син екснардепа.

Також повідомлялося про історію 18-річної дівчини Насті, яка в одну мить втратила сім'ю.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Вибух
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