Взрыв дома в Киеве показали с высоты птичьего полета: масштабы поражают

Взрыв жилого многоэтажного дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, показали на видео с высоты птичьего полета. На кадрах видны масштабы поражения - одна из квартир на седьмом этаже пробита насквозь.

Видео с дрона разместил Facebook-паблик Киев Оперативный. На ролике видно, что осколки от взрыва летели на десятки метров, стекла разбиты и в окнах соседних квартир, конструкция которых уцелела.

Напомним, что в Киеве мощный взрыв снес несколько этажей в жилом доме. В 10:47 сообщили про первого погибшего, обнаруженного под бетонной плитой. В 12:00 - нашли еще одного. Еще троих людей достали живыми из-под завалов. 21 человека эвакуировали.

Всего пострадали перекрытия на пяти этажах - от четвертого и выше. Сейчас на ликвидации последствий ЧП задействовано 130 человек основного состава ДСНС, 24 единицы техники, силы Нацгвардии и Национальной полиции. Всего 410 человек, 60 единиц техники.

В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Сообщается, что спасатели пробираются внутрь здания. Работают, в том числе, на крыше. Спиливают деревья, чтобы не препятствовать работе спасателей на кране. На место происшествия прибыл Виталий Кличко.

Местные жители говорят, что накануне взрыва слышали запах газа. Но пока точную причину не называют.

Как мы писали ранее, над Киевом увидели "ядерный гриб", появились фото и видео редкого явления.