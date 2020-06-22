Взрыв дома в Киеве: очевидцы рассказали леденящие душу подробности

В Киеве 21 июня произошел мощный взрыв в многоэтажке по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате трагедии погибли три человека. Сейчас полиция расследует причины произошедшего. Спасатели отметили, что предварительная причина инцидента - взрыв газовоздушной смеси. Но, по словам, министра внутренних дел Арсена Авакова, отрабатываются две версии: взрыв газа или детонация взрывного устройства.

Как сообщают "Подобности", жительница этого дома раскрыла ужасные детали произошедшего. По ее словам, после взрыва по лестницам спускались жильцы в крови, на голову людей сыпались камни.

"Бежал мой сосед с верхнего этажа, кричал и держал собаку, весь окровавленный, на него падали камни. Потом мы спустились вниз, и люди окровавленные начали спускаться", - рассказала женщина.

"Я слышала, как кричала девушка, что у нее мама там и брат и просила о помощи", - вспоминает женщина.

По словам женщины, несколько дней назад во всем доме меняли счетчики и соседи чувствовали сильный запах газа.

Другие очевидцы соседи рассказали, что шум был такой, что вылетели стекла.

В Киеве взорвалась многоэтажка (видео: YouTube)

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что скорее всего дом не подлежит восстановлению и жильцы в него уже не вернуться.

Сейчас спасатели продолжают работать на месте происшествия. Предполагается, что под завалами еще могут находиться люди.

Как мы ранее сообщали, в сети появились фотографии изнутри взорвавшегося дома в Киеве.