Вибух будинку в Києві: очевидці розповіли моторошні подробиці

У Києві 21 червня стався потужний вибух у багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті трагедії загинули три людини. Зараз поліція розслідує причини події. Рятувальники відзначили, що попередня причина інциденту - вибух газоповітряної суміші. Але, за словами, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відпрацьовуються дві версії: вибух газу або детонація вибухового пристрою.

Як повідомляють "Подробности", мешканка цього будинку розкрила жахливі деталі події. За її словами, після вибуху сходами спускалися мешканці в крові, на голову людей сипалися каміння.

"Біг мій сусід з верхнього поверху, кричав і тримав собаку, весь закривавлений, на нього падали камені. Потім ми спустилися вниз, і закривавлені люди почали спускатися", - розповіла жінка.

"Я чула, як кричала дівчина, що в неї мама там і брат і просила про допомогу", - згадує жінка.

За словами жінки, кілька днів тому у всьому будинку міняли лічильники і сусіди відчували сильний запах газу.

Інші очевидці сусіди розповіли, що шум був такий, що вилетіли шибки.

У Києві вибухнула багатоповерхівка (відео: YouTube)

Зазначимо, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що швидше за все будинок не підлягає відновленню та мешканці в нього вже не повернуться.

Зараз рятувальники продовжують працювати на місці події. Передбачається, що під завалами ще можуть перебувати люди.

Як ми раніше повідомляли, у мережі з'явилися фотографії зсередини будинку, що вибухнув у Києві.