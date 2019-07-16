Взрыв на детской площадке под Днепром: появилась новая информация о покалеченных детях

Дети, которые пострадали от взрыва гранаты в Пашеной Балке под Днепром 1 июля, начали приходить в себя и самого старшего уже перевели из реанимации в обычную палату. Об этом рассказали в издание "КП в Украине".

Четверых детей врачи уже выписали домой, так как их травмы были не сильными, и они активно поправляются. В больнице остался 5-летний Саша Редько, у которого медики недавно достали из ноги осколок, и 16-летний Александр Гаркуша, который по словам отца, пытался спасти малышей и поэтому пострадал сильнее всего. Он получил серьезную травму брюшной полости и потерял три пальца.

Врачи сообщили, что ему предстоит еще одна операция на кишечнике, нужно достать остальные осколки, также впереди длительная реабилитация и протезирование, но сейчас его жизнь уже вне опасности.

"Сын чувствует себя лучше, ест понемногу. Увидел внимание людей к себе. Командир взвода звонил, друзья проведывают. Поначалу очень переживал, как без трех пальцев будет продолжать учебу в военном лицее. Но теперь немного успокоился. Друзья сильно помогли. Один сокурсник, например, заметив упадническое состояние Саши, заявил: "Если ты бросишь лицей, то и я тоже". Сын буквально ожил, строит планы на будущее. Даже попросил новую форму купить, поскольку старая износилась", - рассказал отец Александра, Петр Гаркуша.

Взрыв на детской площадке под Днепром (Коллаж РБК-Украина)

Командир военного лицея пообещал, что мальчику будут присылать задания, пока он будет на реабилитации, чтобы он не отстал от учебы.

Александр Гаркуша винит себя за то, что произошло с детьми. Да и малыши сначала указали, что это именно он принес гранату. Но отец отрицает эту информацию и объясняет, что сын пытался спасти детей, когда увидел злосчастный снаряд.

"Сын пытался спасти детей, отбросить гранату подальше. Но немного замешкался – с одной стороны были дети, с другой стороны шла девочка. Я тогда тоже был на улице, услышал взрыв. Буквально через две минуты сын позвонил и ошарашил: "Папа, здесь что-то взорвалось, мне оторвало пальцы", - рассказал Петр Гаркуша.

Он военный, прошел Афганистан и воевал в зоне АТО, поэтому бросился с аптечкой помогать детям. Вытащил осколок и вколол сыну обезболивающее, и по словам врачей, именно это и спасло парню жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области четверо детей подорвались на снаряде.

А также рассказывали о том, что под Ровно дети открыли сейф деда и погибли.