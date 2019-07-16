Вибух на дитячому майданчику під Дніпром: з'явилася нова інформація про покалічених дітей

Діти, які постраждали від вибуху гранати у Пашеній Балці під Дніпром 1 липня, почали приходити в себе і найстаршого вже перевели з реанімації у звичайну палату. Про це розповіли у виданні "КП в Україні".

Четверо дітей лікарі вже виписали додому, так як їх травми були не сильними, і вони активно поправляються. У лікарні залишився 5-річний Сашко Редько, в якого медики нещодавно дістали з ноги осколок, і 16-річний Олександр Гаркуша, який за словами батька, намагався врятувати малюків і тому постраждав найсильніше. Він отримав серйозну травму черевної порожнини і втратив три пальці.

Лікарі повідомили, що йому належить ще одна операція на кишечнику, потрібно дістати інші осколки, також попереду тривала реабілітація та протезування, але зараз його життя поза небезпекою.

"Син відчуває себе краще, їсть потроху. Побачив увагу людей до себе. Командир взводу дзвонив, друзі провідують. Спочатку дуже переживав, як без трьох пальців буде продовжувати навчання у військовому ліцеї. Але тепер трохи заспокоївся. Друзі сильно допомогли. Один однокурсник, наприклад, помітивши занепадницький стан Саші, заявив: "Якщо ти кинеш ліцей, то і я теж". Син буквально ожив, будує плани на майбутнє. Навіть попросив нову форму придбати, оскільки стара зносилася", - розповів батько Олександра, Петро Гаркуша.

Вибух на дитячому майданчику під Дніпром (Колаж РБК-Україна)

Командир військового ліцею пообіцяв, що хлопчикові будуть надсилати завдання, доки він буде на реабілітації, щоб він не відстав від навчання.

Олександр Гаркуша звинувачує себе за те, що сталося з дітьми. Та й малята спочатку вказали, що це саме він приніс гранату. Але батько заперечує цю інформацію і пояснює, що син намагався врятувати дітей, коли побачив злощасний снаряд.

"Син намагався врятувати дітей, відкинути подалі гранату. Але трохи забарився – з одного боку були діти, з іншого боку йшла дівчинка. Я тоді теж був на вулиці, почув вибух. Буквально через дві хвилини син подзвонив і ошелешив: "Тато, тут щось вибухнуло, мені відірвало пальці", - розповів Петро Гаркуша.

Він військовий, пройшов Афганістан і воював в зоні АТО, тому кинувся з аптечкою допомагати дітям. Витяг осколок і вколов синові знеболювальне, і за словами лікарів, саме це і врятувало хлопцеві життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпропетровській області четверо дітей підірвалися на снаряді.

А також розповідали про те, що під Рівним діти відкрили сейф діда і загинули.