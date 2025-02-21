Вживання цього вітаміну знижує ризик утворення каменів у нирках на 22%

Ніацин, або вітамін B3 може допомогти зменшити ризик розвитку каменів у нирках. Є певні продукти харчування, які містять цей мікроелемент та сприяють покращенню здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Деталі дослідження

Ніацин є важливою поживною речовиною, необхідною організму для належного функціонування.

Розглядалися дані великого дослідження охорони здоров’я, яке проводилося з 2007 по 2018 рік. Дослідники оцінювали, що люди їли протягом 24 годин, щоб дізнатися, скільки ніацину вони споживали. Також запитували учасників, чи мали вони в анамнезі камені в нирках.

Дослідження включало загалом 28 508 учасників, середній вік учасників був трохи більше 47 років.

Якщо порівнювати тих, хто споживав найменшу кількість ніацину, з тими, хто споживав найбільше, виявилося, що в останньої групи ймовірність утворення каменів у нирках була приблизно на 22% меншою.

Ця користь була особливо помітна у людей віком до 60 років. Вчені також помітили, що зв’язок між ніацином і ризиком утворення каменів у нирках був не зовсім прямим. Він мав "L-подібну" форму, показуючи, що навіть помірне збільшення споживання ніацину, допомагає зменшити ризик.

Які продукти містять ніацин

Ось деякі продукти, на які варто зосередитися, якщо ви намагаєтеся збільшити споживання ніацину:

Куряча грудка: нежирне та універсальне джерело білка, куряча грудка насичена ніацином, щоб задовольнити ваші дієтичні потреби

Тунець: у свіжому чи консервованому вигляді тунець містить велику кількість ніацину разом із корисними для серця омега-3

Індичка: це легке м’ясо, є нежирним варіантом, багатим на ніацин, що робить його чудовим вибором для збалансованого харчування

Арахіс: ці зручні та смачні закуски містять не лише високий вміст білка, але й чудове рослинне джерело ніацину

Гриби: є природними джерелами ніацину та надають стравам пікантний землистий смак

Інші поширені джерела ніацину включають коричневий рис і лосось.