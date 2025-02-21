Вживання цього вітаміну знижує ризик утворення каменів у нирках на 22%
Ніацин, або вітамін B3 може допомогти зменшити ризик розвитку каменів у нирках. Є певні продукти харчування, які містять цей мікроелемент та сприяють покращенню здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.
Деталі дослідження
Ніацин є важливою поживною речовиною, необхідною організму для належного функціонування.
Розглядалися дані великого дослідження охорони здоров’я, яке проводилося з 2007 по 2018 рік. Дослідники оцінювали, що люди їли протягом 24 годин, щоб дізнатися, скільки ніацину вони споживали. Також запитували учасників, чи мали вони в анамнезі камені в нирках.
Дослідження включало загалом 28 508 учасників, середній вік учасників був трохи більше 47 років.
Якщо порівнювати тих, хто споживав найменшу кількість ніацину, з тими, хто споживав найбільше, виявилося, що в останньої групи ймовірність утворення каменів у нирках була приблизно на 22% меншою.
Ця користь була особливо помітна у людей віком до 60 років. Вчені також помітили, що зв’язок між ніацином і ризиком утворення каменів у нирках був не зовсім прямим. Він мав "L-подібну" форму, показуючи, що навіть помірне збільшення споживання ніацину, допомагає зменшити ризик.
Які продукти містять ніацин
Ось деякі продукти, на які варто зосередитися, якщо ви намагаєтеся збільшити споживання ніацину:
- Куряча грудка: нежирне та універсальне джерело білка, куряча грудка насичена ніацином, щоб задовольнити ваші дієтичні потреби
- Тунець: у свіжому чи консервованому вигляді тунець містить велику кількість ніацину разом із корисними для серця омега-3
- Індичка: це легке м’ясо, є нежирним варіантом, багатим на ніацин, що робить його чудовим вибором для збалансованого харчування
- Арахіс: ці зручні та смачні закуски містять не лише високий вміст білка, але й чудове рослинне джерело ніацину
- Гриби: є природними джерелами ніацину та надають стравам пікантний землистий смак
Інші поширені джерела ніацину включають коричневий рис і лосось.
Включення продуктів, багатих на ніацин, може стати ще одним кроком до того, щоб ваші нирки були здоровими. Але пам’ятайте, що жодна поживна речовина не є панацеєю від усього. Збалансоване харчування, належна гідратація та усвідомлення індивідуальних факторів ризику - все це важливі частини вашого здоров'я.
Раніше ми повідомляли про чотири продукти, які містять таку ж кількість Омега-3, як і лосось.
Читайте також про 7 продуктів, які містять вітамін К і забезпечують нормальне згортання крові.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.