Употребление этого витамина снижает риск образования камней в почках на 22%

Ниацин, или витамин B3 может помочь уменьшить риск развития камней в почках. Есть определенные продукты питания, которые содержат этот микроэлемент и способствуют улучшению здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Детали исследования

Ниацин является важным питательным веществом, необходимым организму для надлежащего функционирования.

Рассматривались данные большого исследования здравоохранения, которое проводилось с 2007 по 2018 год. Исследователи оценивали, что люди ели в течение 24 часов, чтобы узнать, сколько ниацина они потребляли. Также спрашивали участников, имели ли они в анамнезе камни в почках.

Исследование включало в общем 28 508 участников, средний возраст участников был чуть больше 47 лет.

Если сравнивать тех, кто потреблял наименьшее количество ниацина, с теми, кто потреблял больше, оказалось, что у последней группы вероятность образования камней в почках была примерно на 22% меньше.

Эта польза была особенно заметна у людей в возрасте до 60 лет. Ученые также заметили, что связь между ниацином и риском образования камней в почках была не совсем прямой. Она имела "L-образную" форму, показывая, что даже умеренное увеличение потребления ниацина, помогает уменьшить риск.

Какие продукты содержат ниацин

Вот некоторые продукты, на которые стоит сосредоточиться, если вы пытаетесь увеличить потребление ниацина:

Куриная грудка: нежирный и универсальный источник белка, куриная грудка насыщена ниацином, чтобы удовлетворить ваши диетические потребности

Тунец: в свежем или консервированном виде тунец содержит большое количество ниацина вместе с полезными для сердца омега-3

Индейка: это легкое мясо, является нежирным вариантом, богатым ниацином, что делает его отличным выбором для сбалансированного питания

Арахис: эти удобные и вкусные закуски содержат не только высокое содержание белка, но и отличный растительный источник ниацина

Грибы: являются природными источниками ниацина и придают блюдам пикантный землистый вкус

Другие распространенные источники ниацина включают коричневый рис и лосось.