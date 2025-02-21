Употребление этого витамина снижает риск образования камней в почках на 22%
Ниацин, или витамин B3 может помочь уменьшить риск развития камней в почках. Есть определенные продукты питания, которые содержат этот микроэлемент и способствуют улучшению здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Детали исследования
Ниацин является важным питательным веществом, необходимым организму для надлежащего функционирования.
Рассматривались данные большого исследования здравоохранения, которое проводилось с 2007 по 2018 год. Исследователи оценивали, что люди ели в течение 24 часов, чтобы узнать, сколько ниацина они потребляли. Также спрашивали участников, имели ли они в анамнезе камни в почках.
Исследование включало в общем 28 508 участников, средний возраст участников был чуть больше 47 лет.
Если сравнивать тех, кто потреблял наименьшее количество ниацина, с теми, кто потреблял больше, оказалось, что у последней группы вероятность образования камней в почках была примерно на 22% меньше.
Эта польза была особенно заметна у людей в возрасте до 60 лет. Ученые также заметили, что связь между ниацином и риском образования камней в почках была не совсем прямой. Она имела "L-образную" форму, показывая, что даже умеренное увеличение потребления ниацина, помогает уменьшить риск.
Какие продукты содержат ниацин
Вот некоторые продукты, на которые стоит сосредоточиться, если вы пытаетесь увеличить потребление ниацина:
- Куриная грудка: нежирный и универсальный источник белка, куриная грудка насыщена ниацином, чтобы удовлетворить ваши диетические потребности
- Тунец: в свежем или консервированном виде тунец содержит большое количество ниацина вместе с полезными для сердца омега-3
- Индейка: это легкое мясо, является нежирным вариантом, богатым ниацином, что делает его отличным выбором для сбалансированного питания
- Арахис: эти удобные и вкусные закуски содержат не только высокое содержание белка, но и отличный растительный источник ниацина
- Грибы: являются природными источниками ниацина и придают блюдам пикантный землистый вкус
Другие распространенные источники ниацина включают коричневый рис и лосось.
Включение продуктов, богатых ниацином, может стать еще одним шагом к тому, чтобы ваши почки были здоровыми. Но помните, что ни одно питательное вещество не является панацеей от всего. Сбалансированное питание, надлежащая гидратация и осознание индивидуальных факторов риска - все это важные части вашего здоровья.
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