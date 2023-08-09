Не так вже й багато! Вчені визначили, яка кількість кроків знижує ризик смерті

Усі лікарі радять багато ходити, аби залишатись здоровими. Втім у медиків відрізняються рекомендації щодо необхідної щоденної кількості кроків. Одні запевняють, що потрібно пройти хоча б 6 тис. кроків, інші ж стверджують - не менше 10 тис. Але нове дослідження показало абсолютно інші результати.

Скільки кроків мінімально потрібно проходити щодня

Нове дослідження показує, що користь для здоров’я починається, коли ви робите лише 3967 кроків на день, включаючи зниження ризику смерті від низки причин.

Дослідження також показало, що мінімум 2337 кроків достатньо, щоб знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Стаття, опублікована в Європейському журналі превентивної кардіології, об’єднала дані 17 досліджень за участю 226 889 осіб.

Дослідження показало, що чим більше ви гуляєте, тим краще - незалежно від вашого віку, статі чи кліматичних умов вашого регіону.

Кожна "понаднормова" тисяча кроків зменшує ризик смерті на 15%

Вчені виявили, що кожні додаткові 1000 кроків на день, які ви робите понад мінімальну кількість, знижують ризик смерті на 15%. Вчені наголошують, що для тих, хто щодня проходить 20 тис. кроків, переваги лише зростають.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, недостатня фізична активність є четвертим за величиною фактором ризику смерті в усьому світі. Її пов'язують із 3,2 млн смертей на рік.

"У світі, де ми маємо все більше й більше передових ліків для лікування конкретних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, я вважаю, що ми завжди повинні наголошувати, що зміни способу життя, включаючи дієту та фізичні вправи, можуть бути принаймні такими ж або навіть більш ефективними у зниженні ризику серцево-судинних захворювань і продовженні життя", - заявив провідний автор дослідження, професор Мацей Банах з Медичного університету Лодзі, Польща, та Медичної школи Університету Джона Гопкінса, США.

Одним з обмежень цього дослідження був низький рівень даних про людей з більшою кількістю кроків - до 20 тис. на день - це означає, що ці результати потрібно підтвердити в дослідженні з більшим набором даних.