Не так уж и много! Ученые определили, какое количество шагов снижает риск смерти

Все врачи советуют много ходить, чтобы оставаться здоровыми. Однако у медиков отличаются рекомендации относительно необходимого ежедневного количества шагов. Одни уверяют, что нужно пройти хотя бы 6 тыс. шагов, другие утверждают - не менее 10 тыс. шагов. Но новое исследование показало совсем другие результаты.

Сколько шагов минимально нужно проходить каждый день

Новое исследование показывает, что польза для здоровья начинается, когда вы делаете только 3967 шагов в день, включая снижение риска смерти от ряда причин.

Исследование также показало, что минимум 2337 шагов достаточно, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Статья, опубликованная в Европейском журнале превентивной кардиологии, объединила данные 17 исследований с участием 226 889 человек.

Исследование показало, что чем больше вы гуляете, тем лучше - независимо от вашего возраста, пола или климатических условий вашего региона.

Каждая "сверхурочная" тысяча шагов уменьшает риск смерти на 15%

Ученые обнаружили, что каждые дополнительные 1000 шагов в день, которые вы делаете больше минимального количество, снижают риск смерти на 15%. Ученые отмечают, что для тех, кто ежедневно проходит 20 тыс. шагов, преимущества только растут.

По данным Всемирной организации здравоохранения, недостаточная физическая активность является четвертым фактором риска смерти во всем мире. Ее связывают с 3,2 млн. смертей в год.

"В мире, где мы имеем все больше и больше передовых лекарств для лечения конкретных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, я считаю, что мы всегда должны подчеркивать, что изменения образа жизни, включая диету и физические упражнения, могут быть по крайней мере такими же или даже более эффективными в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и продлении жизни", - заявил ведущий автор исследования, профессор Мацей Банах из Медицинского университета Лодзи, Польша, и Медицинской школы Университета Джона Гопкинса, США.

Одним из ограничений этого исследования был низкий уровень данных о людях с большим количеством шагов - до 20 тыс. в день - это означает, что эти результаты нужно подтвердить в исследовании с большим набором данных.